Memòria viva d’una testimonial fotografia històrica…

A propòsit del mural, del carrer de Sant Magí, obra de la gran artista igualadina Núria Riba Bosch, que tan bé reprodueix la testimonial fotografia de la triomfal entrada de La Diligència, a la plaça de l’ajuntament, el 17 de gener del 1961; vet aquí que es fa del tot inexcusable de recapitular la memòria viva d’una fotografia històrica, és a dir, aquesta instantània que és la que ha servit de referent i model per a confeccionar aquest extraordinari mural; una fotografia de l’Arxiu d’Antoni Ros que apunta a ser, al costat de la guarnició del tronc de nou cavalls, un dels grans tresors del Museu del Traginer; endemés de magnificar la grandesa d’un històric mitjà de transport com havia estat La Diligència.

Pel que fa a la guarnició del tronc de nou cavalls que es presentava per a aquesta efemèride, de l’any 1961, val a dir que es tracta d’una de les peces de més valor i més preuades -atesa la importància de la seva adquisició- del Museu del Traginer Col·lecció Antoni Ros. Tots els elements que componen aquesta guarnició van ser comprats, doncs, per l’Antoni Ros Castells (el popular i afectuosament conegut com a Tonet) al marxant Peret “El Gitano”, a l’any 1961. I, aquesta compra va ser tota una acció memorable perquè, realment, havia de ser una autèntica obra d’artesania la que lluís a la Festa dels Tres Tombs del 1961; precisament un any més tard de l’estrena de La Diligència, una nova diligència que havia de ser una rèplica exacta d’aquelles que recorrien el territori català durant el segle XIX.

Efectivament, tal i com consta escrit de viva veu a les memòries de l’Antoni Ros, el 17 de gener de l’any 1961, La Diligència igualadina -conduïda aquell any pel majoral senyor Casals i el mateix Tonet- va ser enganxada amb un tronc per a nou cavalls, que eren precisament els mateixos de la seva propietat que, en Tonet, feia servir en aquella època per al seu feinegi quotidià en qualitat de traginer.

Al capdavall, a resultes de l’efemèride que recorda aquesta fotografia, majestuosament exposada al Museu del Traginer, val a reconèixer la notorietat que se li va concedir des d’aleshores al pas de La Diligència, menada pels majorals que tenien a les seves mans les regnes d’unes bèsties de carrega tan bellament engalanades per a l’ocasió; marcant puntualment any rere any, i durant uns quants anys, el pas -o, si es vol, el compàs- d’una gran passió envers la Festa dels Tres Tombs, bo i fent elogi a un ofici, el de traginer i tot el que significava aquell univers del transport de mercaderies i persones, que celebra la seva Festa patronal (del Gremi de Traginers) el dia de Sant Antoni Abat des de fa dos cents anys.

(Personalment, agraeixo l’accés a la informació detallada de la història d’aquesta fotografia, a la Rosa Colom, del Museu del Traginer.)