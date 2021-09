Masquefa torna a celebrar la Festa del Raïm

Aquest mes de setembre Masquefa tornarà a reviure els seus orígens relacionats amb la vinya, el camp i els productes de la terra a través d’una nova edició de la Festa del Raïm; una festivitat de caire popular organitzada anualment per l’Ajuntament –amb el suport de la Diputació de Barcelona i de Masquefa Comerç- i que any rere any suma nous adeptes i nous públics delerosos de descobrir quin és el vincle que uneix la vila amb el món de la viticultura.

Enguany, la Festa del Raïm torna a celebrar-se a Masquefa després que l’any passat quedés suspesa per la pandèmia. I ho farà avui divendres i demà dissabte amb diferents propostes de caire lúdic i tradicional per a tots els públics; totes elles, adaptades a les mesures de seguretat i restriccions per la Covid-19. En aquest sentit, els assistents hauran de complir en tot moment les directrius sanitàries establertes.

Entre les activitats hi ha la tradicional Fira de Tastets, que tindrà lloc el dissabte, de 12 a 15 h i de 17 a 23 h, a la plaça Josep Maria Vila (l’aforament estarà controlat. L’entrada s’ubicarà al carrer Escoles i la sortida al passatge Bastoners); concerts, un correfoc estàtic (el públic no podrà participar-hi), demostracions, animació infantil, xerrades, el concurs de tastavins o la trepitjada popular.

La Biblioteca Municipal celebra el seu 10è aniversari

La Festa del Raïm d’aquest 2021, a més, comptarà enguany amb un convidat d’excepció: la Biblioteca Municipal que enguany celebren els seus primers 10 anys de vida. Per tot plegat, l’equipament obrirà aquesta efemèride tan simbòlica a tota la població organitzant diverses activitats com un taller familiar d’estampació de punts de llibre, una trobada literària amb l’escriptora Empar Moliner o l’espectacle familiar “Taulell d’estiu”.

L’Ajuntament convida els veïns a gaudir de la proposta i agraeix a totes les entitats col·laboradores la seva implicació en el projecte.