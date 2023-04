Masquefa instal·la l’Arbre dels Records en memòria de les víctimes de violència masclista

Divendres de la setmana passada, 14 d’abril es va instal·lar al passeig dels Bastoners de Masquefa l’Arbre dels Records. Es tracta d’una escultura dissenyada per l’Associació Feminista Constel·lació Lila, que ha treballat conjuntament amb la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament per a fer-la possible.

L’Arbre dels Records és un símbol pel record i la memòria de les víctimes de violència masclista.

L’Associació Constel·lació Lila explica que “a tots els cors liles de Masquefa i del món, ara ja tenim un racó per a la memòria per a tots aquells que, malauradament, han deixat de bategar. Però, també és un espai fort i valent amb els peus ben arrelats i els braços enlairant-se dansant amb el vent. El seu cercle ens acull i ens protegeix. És un cercle de memòria, de sentir, d’acollir, de curar i, sobretot, d’acompanyament”.

La regidora d’Igualtat, Isis Abad, destaca la implicació de l’entitat en la visibilització de la violència contra les dones i el seu compromís amb la defensa dels seus drets, “objectius totalment compartits per part de l’Ajuntament i que han fet possible comptar amb un element identificable i de referència al municipi per continuar insistint en l’erradicació de la violència contra les dones”.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, assegura que “Masquefa és una vila plenament compromesa en l’erradicació de la violència masclista en qualsevol de les seves formes i amb un teixit associatiu totalment implicat en aquest propòsit compartit”.