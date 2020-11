Masquefa iniciarà dimarts un cribratge massiu per detectar casos de covid

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Masquefa i del Centre d’Atenció Primària, realitzarà un cribratge massiu i voluntari al municipi per detectar casos de Covid-19, identificar ràpidament els positius i aïllar els contactes.

Aquesta actuació preventiva començarà l’1 de desembre i s’estendrà durant un període aproximat de tres setmanes, en funció de la demanda de proves. Està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària.

La realització dels testos antigènics ràpids amb frotis nasofaringe és gratuïta i es farà de dilluns a divendres, de les 15 a les 20 h, al Casal d’Avis de Masquefa i sense cita prèvia (el dia 7 de desembre no es realitzarà la prova). És important que tothom porti la targeta sanitària per facilitar el tràmit de la realització de la prova. Pel que fa als resultats del test, aquests es donaran a conèixer 15 minuts després de la realització de la prova.

En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que en cas que el resultat de la prova resulti negatiu, cal seguir extremant les precaucions i complir amb totes les restriccions i mesures de seguretat establertes per a evitar el contagi i la propagació de la Covid-19.

Per a fer-se la prova és imprescindible tenir 16 o més anys i no haver tingut PCR positiva en els tres mesos anteriors. A més, no s’han de tenir símptomes compatibles amb la Covid-19 ni estar identificat en aquest moment com a contacte estret d’un cas positiu. En cas de ser contacte estret cal que seguiu els procediments establerts per aquest tipus de casos.

L’Ajuntament de Masquefa, el CAP de Masquefa i el Departament de Salut conviden a la població a participar activament en aquestes proves, que han de servir per aturar l’extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones infectades, ja que algunes persones no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Cal destacar la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.