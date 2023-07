Marxar de vacances sense pensar en robatoris a casa: els panys més segurs del mercat

Extremar la precaució a l’estiu dins de casa nostra és un deure abans de marxar de vacances. El període estival està ple de viatges, avions, noves destinacions per a desconnectar i per a gaudir d’uns merescuts dies de descans, així i tot, l’estiu és el moment més propicis perquè els lladres facin de les seves.

Abans de marxar de vacances hem de seguir una sèrie de consells bàsics que tots coneixem, com per exemple jugar amb la il·lusió i deixar les persianes lleugerament pujades, no tancar del tot l’electricitat, tenir una alarma, demanar a algun veí o familiar que ens faci una visita al domicili… Però el més important és tenir un bon sistema de seguretat a la porta per assegurar-nos que els lladres no podran fer de les seves per accedir a l’interior de casa nostra.

Quin tipus de pany és el més segur?

En la cerca de la màxima protecció, s’han desenvolupat panys altament segurs, com els panys biomètrics, electròniques i els panys multipunt, entre altres. Dins dels principals tipus de panys de porta més comuns i segurs, s’inclouen les següents.

Panys multipunt

Aquest tipus de pany són dels més segurs que pots trobar en el mercat, ja que tenen diversos punts d’ancoratge. Els panys multipunt s’instal·len fixats en el marc de la porta, la qual cosa permet no es puguin manipular amb sistemes de palanques. Són comuns a les portes blindades i cuirassades.

Panys antibumping

Els panys antibumping són un tipus de pany dissenyat per a protegir contra la tècnica de bumping, una forma comuna d’obrir panys mitjançant la inserció d’una clau modificada i colpejant-la per a alliberar els pistons interns. Aquests panys estan equipats amb mecanismes de seguretat addicionals, com a perns de seguretat, que eviten que els pistons es moguin amb cops bruscos. En fer-ho, els forrellats antibumping dificulten o fins i tot impossibiliten l’obertura no autoritzada. Aquests panys són una opció efectiva per a augmentar la seguretat i prevenir intrusions no desitjades en llars i propietats.

Panys de sobreposar

Aquest tipus de panys són molt utilitzats a les portes d’entrada d’un habitatge. S’instal·len a l’interior, la qual cosa fa que bona part del pany quedi exposada a l’exterior; això facilita que pugui forçar-se amb el sistema de palanques. Per a fer-la més segura, és possible combinar-la amb un altre pany que la reforci com ara un de multipunt. Els panys de sobreposar multipunt són coneguts per la seva robustesa i la seva capacitat per a dissuadir als intrusos. Són ideals per a millorar la seguretat en habitatges, negocis i propietats que requereixen una protecció addicional.

Pany digital

Un dels tipus de panys per a portes de garatge més habitual és la digital; encara que també és possible trobar aquests panys als hotels, llocs públics i oficines. Per a poder obrir les portes és necessari comptar amb claus (numèriques), empremtes dactilars o targetes. De fet, és molt comú trobar-se amb els panys amb empremta digital, també conegudes com a panys biomètrics, que són sistemes de seguretat avançats que utilitzen característiques úniques de les empremtes dactilars per a permetre l’accés. Aquests panys disposen d’un lector d’empremtes dactilars que escaneja i verifica la identitat de l’usuari. En registrar les empremtes dactilars autoritzades en la seva base de dades, els panys amb empremta digital proporcionen un accés segur i sense necessitat de claus o codis. Són àmpliament emprades en oficines i edificis comercials, brindant una major comoditat i protecció contra el risc de pèrdua o duplicació de claus.

A més, aquests panys són tan segures que es bloquegen quan se’ls intenta vulnerar. És poc freqüent que el pany electrònic es faci servir a la porta de casa, però s’espera que en el futur s’incloguin més per a protegir la porta principal dels habitatges.

Si vols fer el pas per a canviar els panys de casa teva o tens pensat instal·lar una porta antirobatoris, a la Serralleria Anoia (Carrer de Sant Magí, 15) trobaràs els productes més adients i els millors professionals per assessorar-te. Marxa de vacances amb tota la tranquil·litat del món i confia en els serveis de Serralleria Anoia.