Marialluïsa publica avui l’EP de comiat “Tinc al cor el que no trobo al cap”

“Ja portavem temps cantant que la vida és curta però ampla, i és que com tot, tot té el seu final”. Marialluïsa diu adéu. El grup igualadí s’acomiadarà al juliol amb una sèrie de concerts. Abans, però, ha volgut deixar el seu testament sonor a “Tinc al cor el que no trobo al cap”, un EP que es publica avui divendres 30, que recull tots els singles publicats el darrer mig any i on se sumen dos temes completament inèdits. Un d’ells és el que obre el disc, “Senzilla, la vida?”, amb una lletra premonitòria i producció de Joan Pons (El Petit de Cal Eril).

Pren el relleu “Feel Free”, un tema clau en el tram final de la trajectòria de la banda. Produïda per Ildefons Alonso, és una cançó de melodia encomanadissa, ritme trepidant i ànima psicodèlica, amb un missatge que convida a alliberar-se i a compartir les emocions. Segueix “7 de novembre de 2022”, produïda per Jordi Casadesús, una història d’amor que es resolt en un concert; mentre que “Dies de preguntes” representa la cara més experimental i arriscada del grup, aquest cop amb Santi Careta als controls. L’altre tema ja conegut és “Les nits sense dormir”, amb producció de Dani Ferrer (Love of Lesbian).

El disc es tanca amb “Viliella”, una cançó recuperada de velles maquetes que, malgrat el so rústic, capta perfectament l’essència del grup. Es va enregistrar al poble pirinenc que li dóna nom.

Marialluïsa són Pau Codina (veu i guitarra), Carles Guilera (guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau (baix) i Pol Mitjans (bateria), acompanyats en aquest darrer tram pel teclista islandés Arni Gudjonson. Van debutar amb l’EP “Pren-t’ho amb calma” (2019) i consolidar-se amb els llarga durades “És per tu i per mi” (2020) i “La vida és curta però ampla” (2021), tots publicats sota el segell Bankrobber. Recentment la música d’aquests igualadins ha travessat l’Atlàntic per sonar a la sèrie nord-americana “The Come Up”.

Gira de comiat:

7/7 Sant Pere de Ribes – Festival Sons Solers

28/7 Barcelona – Sala Laut

29/7 La Cortinada (Andorra)

30/7 Igualada – La Bastida del Rec