Maria López del Río es proclama campiona de Catalunya Open Femení 2023

El passat diumenge es va celebrar a Olvan la quarta i última prova del Campionat de Catalunya de Trial Open 2023, una prova dura en la qual la vilanovina Maria López del Río es va tornar a imposar. La pilot de l’MC DSB Trial La Pobla de Claramunt va competir en categoria Open Femení, i no només va aconseguir la primera posició al Campionat de Catalunya sinó que també es va proclamar campiona de Catalunya Open Femení 2023.

Tot i que va aconseguir uns resultats espectaculars, López ha explicat a Ràdio Nova que no les tenia totes en aquesta. “Tenia ganes de fer-ho bé”, diu, i al final les coses li van sortir millor del que esperava. La vilanovina ha destacat també la bona organització i l’ambient viscut a la prova, així com el fet de “tenir la família a prop”.

“El meu objectiu era fer un bon trial”, assegura, i per això no es capfica gaire amb els punts durant la prova -tampoc no coneix els de les rivals. Al final, però, es va trobar amb una excel·lent puntuació; va fer la primera volta amb 17 peus millorant a la segona amb 9 peus, i acabant amb un total de 26 peus davant dels 43, de la segona classificada.

La fita assolida es ve a sumar a l’aconseguida el passat octubre a Camprodon quan l’esportista va guanyar també el Campionat d’Espanya Femení TR2, una prova que encara recorda amb molta emoció.

Amb 23 anys, Maria López del Río opta per combinar l’entrenament amb la dedicació als estudis. Ha estudiat doble carrera: Ciències Ambientals i Geologia, molt conscient de la importància de construir-se un futur professional i laboral. Però només cal escoltar-la per sentir la seva passió per les motos.

