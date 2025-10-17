“La mare, el dimoni i jo”, l’autoficció humorística de l’actor Oriol Grau, arriba al Teatre de l’Aurora

Arriba al Teatre de l’Aurora La mare, el dimoni i jo, el 17, 18 i 19 d’octubre. Es tracta d’una autoficció en clau d’humor de l’actor, director teatral i guionista de televisió Oriol Grau.
Amb un text escrit per ell mateix i amb grans dosis d’humor, l’actor repassa en aquest monòleg la seva trajectòria artística, el seu ascens a la popularitat arran del seu pas per TV3 i desvetlla els motius que el van portar a desaparèixer del panorama mediàtic. Què va passar perquè una carrera que es prometia brillant, s’estronqués de sobte? Què se n’ha fet d’aquell Oriol Grau? Què és de la seva vida en l’actualitat?
Dirigit per Roberto G. Alonso i acompanyat en l’escenari per la música en viu de Roger Conesa, l’espectacle barreja realitat i ficció, distòpia i sinceritat. L’actor és reconegut principalment per ser el director d’una de les sitcoms amb més èxit de TV3, Plats Bruts i per treballar de costat amb Andreu Buenafuente, amb qui va poder crear personatges tan mítics en la història de la televisió com Palomino, per al programa La cosa nostra (El Terrat).
L’obra es va estrenar a la Sala Trono de Tarragona aquesta primavera, ciutat de residència de l’actor després de la seva retirada de la televisió, i va ser un èxit absolut. L’espectacle va exhaurir totes les entrades en 19 funcions.
Què diu la crítica…
“És una obra que anima al públic a sentir-la seva i a sentir complicitat amb el comediant. La mare, el dimoni i jo guanya la batalla al següent i últim refrany: “amb gent de teatre no tingui tracte”. Andrea Carrión, Novaveu.
Horaris i venda d’entrades
Les funcions de La mare, el dimoni i jo tindran lloc el divendres 17 i dissabte 18 d’octubre a les 20 h i diumenge 19 a les 19 h. Les entrades tindran un cost de 14 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.