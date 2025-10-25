L’actor igualadí Marc Tarrida protagonitza ‘El principi d’Arquimedes’, diumenge a l’Ateneu

El diumenge 26 d’octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Municipal Ateneu d’Igualada acollirà El principi d’Arquimedes, l’obra de Josep Maria Miró que s’ha convertit en un referent del teatre català contemporani. Aquesta nova producció, dirigida per Leonardo V. Granados, és la primera del Teatre Texas i compta amb un repartiment encapçalat per Marc Tarrida Aribau, Martí Atance, Jordi Coll Serra i Alícia González Laá.
Guardonada amb el Premi al millor espectacle de proximitat als Premis Teatre Barcelona 2025, aquesta versió del clàssic contemporani aborda les pors i els prejudicis del nostre temps, posant el focus en la confiança i les relacions humanes.
Un moment que ho canvia tot
L’obra s’articula al voltant d’un instant aparentment insignificant, però que ho trastoca tot.
Els “Cavallets de mar”, un grup infantil de natació, s’enfronten al dia en què hauran de nedar sense bombolla. El que hauria de ser una fita alegre es converteix en l’origen de sospites i dubtes.
L’Anna, directora del club, demana explicacions a en Jordi, l’entrenador, després que alguns pares qüestionin la seva actitud amb un nen que no volia llençar-se a l’aigua. Jordi assegura que només ha intentat calmar-lo amb una abraçada i un petó, però el gest desperta temors i judicis que s’estenen com una taca d’oli.
Amb un to de thriller emocional, Miró ens convida a reflexionar sobre la fragilitat dels límits, la por a l’altre i la necessitat de diàleg en una societat dominada per la sospita.
Un text clau del teatre català contemporani
Estrenada el 2012 a la Sala Beckett i traduïda a més de 20 idiomes, El principi d’Arquimedes acumula més de 40 muntatges internacionals. Ara, el Teatre Texas la recupera per posar en valor el patrimoni escènic català recent i apropar-lo al públic local.
Segons el seu autor, Josep Maria Miró, “la intuïció que plantejava fa deu anys és avui una realitat instal·lada en el nostre món”. La nova posada en escena de Leonardo V. Granados ofereix una mirada actual i incòmoda, que evita les respostes fàcils i convida a pensar, dubtar i prendre partit.
Entrades i propera programació
Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 €, amb els descomptes habituals. Es poden adquirir al web al Punt de Difusió Cultural d’Igualada (La Sala, c. Garcia Fossas, 2), o bé a la taquilla del teatre una hora abans de la funció.
A més, aquesta setmana els joves de fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 €. El següent espectacle de la programació estable serà Les mares, de Fel Faixedas i Carles Xuriguera, que es podrà veure el diumenge 9 de novembre, també a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal Ateneu.