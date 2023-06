Marc Rouzé, nou jugador de l’Igualada Rigat

El jugador Marc Rouzé Granes es converteix en la primera incorporació de l’Igualada Rigat de cara a la temporada 2023/24.

El jugador gironí, format a la base del GEiEG on ha disputat diversos anys campionats de Catalunya i Espanya, procedeix del Martinelia CP Manlleu on ha passat el darrer any competint a Ok Lliga Plata, un dels màxims golejadors de l’equip amb 22 dianes.

Es tracta d’un jugador versàtil i àgil, amb gran envergadura, capaç de jugar dins l’àrea i també per fora, amb un olfacte ofensiu bestial que el permet marcar i assistir.