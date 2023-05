Marc Muntané substituirà a Francesc Fernàndez al capdavant de l’Igualada Rigat

El coordinador de la base de l’Igualada HC, Marc Muntané Alsina, serà el nou entrenador de l’Igualada Rigat per a la temporada 2023/24. Un home amb ADN arlequinat, format a la base de l’Igualada HC i amb recorregut a les categories de l’hoquei patins com Nacional Catalana, OkLliga Plata i OkLliga, a la qual va debutar com a júnior del club arlequinat.

Muntané va jugar a diversos clubs històrics com el Lleida Llista, el Coutras i finalment el Piera, amb el qual va aconseguir una Copa Generalitat precisament a Les Comes. Sempre ha estat vinculat al club que l’ha vist créixer, ja que fa 9 temporades que està al capdavant de la coordinació esportiva de club, creant un estil propi únic i reconeixible que han fet de l’Igualada HC un dels clubs més importants a nivell de base de l’hoquei patins.

A banda de la coordinació, també ha dirigit diversos equips de la cantera arlequinada, com el júnior a la temporada 2020/21 amb el qual va proclamar-se Campió de Catalunya i Campió d’Espanya.

Com a entrenador d’equips en categoria sènior, va aconseguir pujar el tercer equip del club de Segona Catalana a Primera Catalana la temporada 2018/19. Va formar un bloc amb uns jugadors que, en gran majoria, estaran a les seves ordres la propera temporada, amb els quals va aconseguir l’ascens imbatut a Nacional Catalana a la temporada 2020/21. La següent temporada també va aconseguir plantar-se al play-off d’ascens sense perdre cap partit, i la temporada d’enguany, l’equip té opcions d’avançar a la final del play-off d’OkLliga Plata i ha aconseguir la primera Copa Generalitat de la seva història i només ha cedit una derrota a la lliga. Uns números que avalen a l’entrenador de 34 anys, que malgrat el nou càrrec de responsabilitat, seguirà vinculat a la coordinació esportiva de l’entitat.