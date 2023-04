Marc Castells vol reaprofitar 60 milions de litres l’any d’aigua freàtica

L’alcaldable de Junts per Igualada, Marc Castells, ha presentat el Pla Freàtica 2027 que pretén que, “l’any 2027, Igualada reaprofiti 60 milions de litres d’aigua freàtica que aflora del subsòl i que servirà per a regar les zones verdes, les instal·lacions esportives que ho necessiten com els camps de gespa i l’estadi atlètic o per omplir les piscines municipals”.

Es tracta d’un projecte “ambiciós que suposarà un pas més en ser una de les ciutats modèliques en la gestió de l‘aigua, un dels recursos més escassos que hi haurà al nostre país els pròxims anys” ha especificat Castells qui ha recordat que “l’aigua freàtica no és potable però sí que serveix per al reg i la neteja i per això volem reaprofitar-la”.

El pla preveu construir dipòsits en diversos punts de la ciutat i, a través d’una xarxa de canonades, “fer-la arribar als diferents espais que calgui regar o equipaments municipals que necessitin l’aigua”. El projecte va però més enllà i, a part de destinar l’aigua al reg o la neteja, preveu també portar una part d’aquestes aigües al riu Anoia “augmentat així el seu cabal i millorant el seu ecosistema”.

El Pla Freàtica 2027 també permetrà deixar d’abocar les aigües freàtiques -que ja son netes- a les clavegueres per, després, depurar-les. “No cal passar aquesta aigua per la depuradora” ha indicat l’alcaldable que ha afegit que, evitant que aquesta aigua vagi a la depuradora, es podrà optimitzar l’ús d’aquesta infraestructura.

Marc Castells ha dit que, de fet, el compromís de la formació amb l’aigua ve de lluny. I ha detallat que “fa dos anys vam aprovar el Pla de la sequera, a diferència de molts altres Ajuntaments; hem dut l’aigua de la Llosa del Cavall i ens hem connectat al Ter-Llobregat, per no proveir-nos només de l’aqüífer Carme-Capellades; tenim una de les xarxes d’aigua més eficients de Catalunya gràcies a les moltes inversions que hi hem fet; hem cedit als adobers uns terrenys perquè puguin reutilitzar un 80% de l’aigua que fan servir per a la seva activitat industrial; i a nivell municipal aprofitem ja una part de l’aigua freàtica per al reg”.

Castells ha especificat que avui la ciutat ja compta amb dos dipòsits que recullen aigua freàtica: un al carrer de Sant Magí i l’altre al Cementiri vell, que ja avui serveixen per a regar el Parc Central, el Passeig o per omplir la font d’aigua de l’Estació nova.

La proposta de Junts per Igualada “serà de les primeres accions que posarem en marxa i ja tenim detectats els dos primers punts on volem actuar, sense haver de fer una gran inversió: al sobreeixidor d’aigua freàtica que hi ha al pàrquing municipal de sota el Parc del Garcia Fossas i que volem que serveixi per a regar tot el parc; i al pàrquing de darrere l’Hospital, on també es recull aigua que, per decantació, a través de canonades s’enviarà a la zona del Parc Central per cobrir les necessitats hídriques d’aquesta àrea”.

“A la ciutat tenim un tresor sota els nostres peus. La Igualada blava que ens ha de permetre fer la Igualada més verda”, ha conclòs Castells.

Liderar la reutilització d’aigua freàtica a la Conca

D’altra banda, l’alcaldable també ha apostat per, des d’Igualada, “acompanyats pels alcaldes i alcaldesses de la Conca, liderar l’aprofitament d’aquesta aigua perquè tant Òdena a la zona de la Masia, com Montbui a l‘alçada del pont de la Palanca, com Vilanova, sota el mercat municipal, tenim gran quantitat d’aigua freàtica”. La seva proposta és que des de la Mancomunitat es pugui coordinar i dur a terme aquest projecte a nivell de la Conca.