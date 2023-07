Marc Castells torna al govern de la Diputació separant-se de la posició de Junts

L’alcalde d’Igualada i diputat provincial per Junts, Marc Castells, facilitarà avui que l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, sigui la nova presidenta de la Diputació de Barcelona pel PSC. D’aquesta manera, Castells permetrà la formació d’un govern entre socialistes, comuns, el partit Tot per Terrassa i els dos diputats d’Impulsem Penedès, nou partit polític en coalició amb Junts, del què en formen part l’igualadí i l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès. Es posa així punt i final a un llarg silenci de Castells des de que es va conèixer la posició contrària dels dos diputats -dels 12 que compta Junts a la Diputació- a la intenció del partit de Carles Puigdemont de no entrar a formar govern amb el PSC, després de tot el succeït a Barcelona amb Xavier Trias.

Castells formarà part del nou govern de la Diputació i serà responsable de l’Àrea d’Infraestructures, Equipaments, Patrimoni i Espais Públics, i comptarà amb una de les vicepresidències de la corporació provincial. Al mateix temps, renunciarà al sou i indemnitzacions que li corresponen com Alcalde d’Igualada. “Hem signat un document que permetrà l’entrada de moltes inversions als pobles i ciutats de l’Anoia en els propers quatre anys, és el que he prioritzat amb aquesta decisió”, ha dit Castells, que va ser president de la Diputació entre 2018 i 2019. Els dos diputats han arribat a un acord en un ampli document de 16 pàgines on hi figuren importants inversions per al nostre territori.

Inversions estratègiques a l’Alt Penedès, Anoia i Garraf

La majoria d’alcaldes -d’Impulsem Penedès i també de Junts- de la vegueria Penedès de la demarcació de Barcelona han donat suport a Castells i Vallès en un document. La petició anomenada “Acord de Sant Quintí de Mediona” ha estat signada pels alcaldes i alcaldesses de Puigdàlber, Font-Rubí, Sant Quintí de Mediona, Montmaneu, Santa Fe del Penedès, La Torre de Claramunt, La Llacuna, Cabrera d’Anoia, Veciana, Cubelles, Sant Pere Sallavinera, Canyelles, Castellví de la Marca, Olèrdola, Calonge de Segarra, Avinyonet, Torrelles de Foix i Igualada.

Aquest acord comporta un programa d’inversions estratègiques per les 3 comarques per aquest mandat 2023-2027, als ajuntaments, a les mancomunitats i als consells comarcals de la Vegueria del Penedès.

El programa acordat pels dos diputats permetrà aportar inversions extraordinàries per desenvolupar projectes d’equilibri territorial, de desenvolupament econòmic i turístic, de projectes d’àmbit social, de reptes vinculats al canvi climàtic i infraestructures per a l’estalvi d’aigua, entre d’altres.

Impulsem el Penedès, creat amb l’objectiu de defensar la veu del territori allà on tingui representació, entén la Diputació de Barcelona com una de les principals institucions al servei dels Ajuntaments.

Aquest fet ha estat decisiu per a arribar a aquest acord, el qual prioritza clarament el territori, que vol ser tractat d’acord amb la seva singularitat i les seves potencialitats dins la demarcació de Barcelona.

Impulsem el Penedès té la voluntat de “seguir treballant per construïr un espai polític central amb forces polítiques com Junts per Catalunya els quals han estat capaços de crear la coalició Compromís Municipal que ha donat uns grans resultats arreu del país”.