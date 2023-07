L’alcalde Marc Castells i el regidor de Dinamització econòmica, Entorn urbà i Sostenibilitat, Jordi Marcè, han renunciat a les seves assignacions com a responsables municipals a l’Ajuntament d’Igualada per aquest mandat. Això suposarà un estalvi de 119.000 euros anuals al consistori durant els pròxims 4 anys.

Marc Castells, que a part d’exercir com alcalde ha estat nomenat vicepresident 4t de la Diputació de Barcelona, percebrà les retribucions que li pertoquen com a responsable de la Diputació, estalviant d’aquesta manera a l’Ajuntament d’Igualada la seva retribució com a alcalde. Unes responsabilitats, les de vicepresident que li permetran aportar recursos i inversions estratègiques tant a la ciutat com als municipis de l’Anoia.

L’equip que acompanyarà Castells, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de beneficis a Igualada i a la comarca de l’Anoia, seran el regidor Jordi Marcè i Toni Cortès, que com a assessors tindran funcions de suport al grup provincial i de suport a tasques de govern.

En aquesta línia, fa uns dies la presidenta Lluïsa Moret i Marc Castells van anunciar a Prats de Rei una subvenció de 3 MEUR per a l’ampliació de les residències d’APINAS a aquest municipi.

L’acord de governabilitat, signat pels diputats Marc Castells i Sergi Vallès i que va comptar amb el suport d’una vintena d’alcaldes de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, comporta un programa d’inversions estratègiques que es distribuiran entre els ajuntaments, les mancomunitats i els consells comarcals de la Vegueria del Penedès que van donar suport a l’acord.