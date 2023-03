Marc Castells presentarà la seva candidatura a l’alcaldia acompanyat de Xavier Trias

Marc Castells farà la presentació de la seva candidatura a l’alcaldia d’Igualada el proper dijous 23 de març al Teatre Municipal de l’Ateneu. Ho farà en un acte acompanyat del candidat a l’alcaldia de Barcelona, Xavier Trias. En la roda de premsa per anunciar l’acte, de fet, no s’ha pogut veure el logo de Junts per Catalunya en cap lloc, de la mateixa manera que ho va fer Trias en la seva presentació a Barcelona.

Marc Castells optarà, doncs, a un quart mandat al capdavant de l’Ajuntament d’Igualada i convertir-se així en l’alcalde amb més anys a la capital de l’Anoia.