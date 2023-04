Marc Castells presenta una llista electoral amb pocs canvis

Junts per Igualada ha presentat aquest dimarts la seva llista per les properes eleccions municipals. “Una llista de proximitat, que va més enllà dels partits polítics i que suma sensibilitats de tota la societat civil igualadina. La llista que vol guanyar per seguir governant”, la definia l’alcalde i candidat de Junts per Igualada, Marc Castells.

En la roda de premsa de presentació de la seva candidatura, a la Plaça Pius XII, l’alcaldable ha explicat que “som al km 0 d’Igualada i km 0 indica proximitat, a l’igual que la nostra llista, un equip de 31 persones que representen la proximitat i l’estimació per la nostra ciutat”.

Castells ha posat en valor l’alta compromís de persones de la societat civil a la candidatura i els ha volgut agrair “la seva implicació i que se sumin a un projecte que defensem i pel qual fa molts anys que treballem: el d’una Igualada que ha de ser una capital industrial, comercial, de serveis, però sobretot una ciutat líder en qualitat de vida”. Un model de ciutat que ha permès que “Igualada hagi fet un gran canvi els darrers anys, que hagi fet el canvi en majúscules”.

D’altra banda, Marc Castells ha volgut destacar també “la gran feina que han fet els regidors i regidores que m’han acompanyat aquests anys i als qual per això els he demanat que segueixin formant part de la candidatura, perquè ells són solvència contrastada”.

“Màxima experiència, energies renovades i alhora màxima il·lusió” es combinen a la candidatura de Junts per Igualada. “Una llista amb persones extraordinàries per a una ciutat extraordinària”, ha explicat Castells.

Noves incorporacions a les 11 primeres places

En les 11 primeres posicions, Junts per Igualada incorpora dos noms nous: Sandra de la Iglesia i Josep Ma Carpi, a qui Castells ha definit com a “dues persones extraordinàries: la Sandra, advocada, molt qualificada i amb una sensibilitat i unes capacitats que sumaran molt al nostre projecte; i en Josep Ma, que ha estat un referent històric de la Crida a la nostra ciutat, que és educador social i activista cultural i responsable d’ensenyament al Consell Comarcal”.

Representació de la societat civil

Castells ha volgut ressaltar el fet que persones amb una alta implicació en la vida associativa de la ciutat, de diferents àmbits com l’esportiu, el comercial, l’empresarial, el cultural, el social… “s’hagin volgut sumar al projecte”.

Entre aquests figuren, per exemple, José Hernández, president del Futbol Club Fàtima; Carme Bonastre, presidenta de la Penya Blanc i Blava; Esther López, vinculada a diverses associacions de voluntariat; Fernando Villar, president del Club Petanca Fàtima; Fina Gassó, presidenta de Les dones de les tardes dels dimecres; José Luís Torres, vicepresident de la Unió Empresarial de l‘Anoia; Amàlia Sendra, que havia estat vicepresidenta de l’Ateneu Igualadí; o Maria Àngels Solé, que durant molt anys va ser presidenta del Mercat de La Masuca; a part de representants de comerços emblemàtics de la ciutat.