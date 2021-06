Marc Castells: “Haurem de fer de capital i ser més generosos que mai amb la Conca”

Primera part de l’entrevista amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells

Igualada podrà aprofitar els Next Generation?

L’any 2022 serà l’any de la Igualada optimista, dinamitzadora, amb voluntat de ser reconeguda. A fora ens veuen bé, es parla bé de la nostra ciutat. Les dades econòmiques són bones, i crec que amb els Next Generation hauríem de poder veure fet realitat el “tren gran” a Barcelona. Aquest és el repte que ens posem, però no l’únic.

També hi ha el soterrament del l’entrada del carrilet. Tot i que en soc escèptic, em dona la sensació ara va de debò, després de tants anys parlant-ne. Poden venir anys molt positius, però no ens en sortirem, sinó se’n surt la Conca d’Òdena. Haurem de fer de capital més que mai, i ser més generosos que mai amb els municipis que ens envolten. Però a canvi els demanem que estiguin al nostre costat.

Manel Miserachs, tres mandats. Jordi Aymamí, tres mandats i una mica més per la moció de censura de 1992. Vostè, tres mandats. Té ganes de fer rècord i tornar a ser alcalde a les eleccions del 2023?

No necessàriament. Les eleccions les decideixen els igualadins. Quan em vaig presentar per primera vegada, ens van votar 6.500 persones, a la segona 7.500, i a la tercera, també. Això vol dir que la gent encara no s’ha cansat del nostre projecte, i jo em sento molt estimat com alcalde. Ho decidiré d’aquí un any. Llavors comunicaré públicament què faré. He de pensar en Igualada, però també en mi.

Tot el que ha passat amb el PDeCAT, el trencament amb Junts per Catalunya… L’ha cremat, li ha fet mal?

No… En aquesta vida, o encertes, o aprens. La sensació que tinc és d’un punt de tristor, per com han anat les coses. Malgrat tot, soc una persona optimista, positiva, se’m coneix per això. Sempre penso que tenim marge per millorar. Tinc molt bons amics a Junts, i també al PDeCAT. És important que siguem capaços de trobar espais de reflexió en l’àmbit local, sobretot, per mirar de que aquest projecte polític que representem des de la centralitat pugui créixer… Em considero un militant per Igualada. És el que més m’interessa i on gaudeixo, la raó per la qual em brillen els ulls. Fa uns dies va venir la nova consellera de Cultura i li vaig presentar els projectes que tenim l’entorn de la capital de la cultura catalana, dels 200 anys dels Tres Tombs…

S’intueix doncs una coalició a les municipals amb Junts per Catalunya?

Ni hi penso, en això. Dos anys en política són una eternitat. Tot això ja vindrà.

Àngels Chacón ha estat un actiu institucional per a la ciutat amb molt pes polític a nivell nacional, ara també com a secretària general del PDeCAT. Creu que té més recorregut a Igualada?

La considero una persona molt solvent, i amb una trajectòria impressionant. Haver estat consellera del teu país és un dels honors més grans. Estic segur que ara, dedicada al partit, ho farà amb la mateixa passió, rigor i tenacitat que se li ha vist sempre. A Igualada sempre se l’ha d’escoltar, a l’Àngels. També a d’altres persones que han participat en la vida política a la ciutat. Escolto l’Àngels com escolto moltes vegades l’alcalde Aymamí, que ens trobem per parlar d’Igualada. Malgrat la profunda discrepància que puguem tenir, li reconec la seva trajectòria, com passa també amb l’Alba Vergés. Aquells que han tingut un paper a alt nivell en la política sempre te’ls has d’escoltar.

El seu acord amb el PSC li pot passar factura?

No he fet cap acord amb el PSC…

Home, gràcies al PSC té aprovats els pressupostos.

No els va pas votar a favor. La qual cosa em molesta especialment. Els reconec una certa ambigüitat, als socialistes, perquè en les coses, o t’hi poses, o no t’hi poses. O ajudes a la ciutat, o li poses pals a les rodes. Estic molt, molt decebut amb el que va passar amb el projecte de modificació del Pla General per a permetre fer habitatges a les plantes baixes, del qual parlàvem abans. El PSC hi va votar en contra, i crec que és una equivocació molt greu. Em costa entendre com una força que ha tingut responsabilitats de govern, molt més que ERC, posa aquestes limitacions i obstacles a quelcom que seria un salt espectacular per Igualada. He tingut una profunda decepció amb el Sr. Jordi Cuadras…

Acabem en positiu. Sembla que les dades de la pandèmia milloren molt. Tindrem una Festa Major el màxim de “normal” possible?

Sí. Ens preparem per a un European Balloon Festival que pugui ser el tret de sortida d’allò que sempre he dit que “Igualada mai para”. A mi m’agradaria pensar que, per la Festa Major, amb un percentatge molt alt de la població vacunada, es pugui fer no com sempre, però sí amb una certa normalitat.