Marc Castells, enmig del conflicte del futur govern de la Diputació

Marc Castells, alcalde d’Igualada i diputat provincial a la Diputació per Junts per Catalunya, es troba aquesta setmana al mig d’un foc creuat entre PSC i Junts per a la formació del nou govern de la corporació, una institució molt desitjada pels alcaldes perquè gestiona 1.200 milions d’euros i d’això en depenen els programes electorals de molts pobles i ciutats.

Els darrers quatre anys, Junts i PSC han governat plegats a la Diputació -en bona part gràcies a l’acord que van cuinar Marc Castells i David Bonvehí, del PDeCAT- i, inicialment, la intenció era repetir l’experiència… però l’executiva nacional de Junts va decidir dimarts descartar-ho davant les eleccions generals i després del succeït a Barcelona, i explorar una alternativa amb ERC i Tot per Terrassa. La suma de tots tres són 24 diputats, però la majoria necessària en són 26… La resta, a banda de PSC i Tot per Terrassa, són Comuns, PP i Vox.

La decisió va causar molt malestar entre els alcaldes juntaires de la província, i d’aquí en surten dues veus: l’igualadí Marc Castells i el penedesenc Sergi Vallès, que, com ja hauríem de saber a aquestes alçades, tenen partit propi, Junts per Igualada i Impulsem Penedès. Formen, de fet, una “coalició” amb Junts per Catalunya.

El PSC va olorar la situació i s’especula que Castells i Vallès podrien trencar amb Junts i formar part d’un govern amb el PSC i Comuns, que també sumarien 24… però aquí es comptaria amb què el PP, que té com a líder a la Diputació a l’alcalde de Badalona Xavier Garcia Albiol, fes com a Barcelona, dir que sí i mirar cap a un altre costat. Els Comuns, de moment, no volen jugar la partida…

En qualsevol cas, Junts per Catalunya, que fa dues setmanes va enviar la presidenta del partit Laura Borràs al ple d’investidura de Marc Castells -que té dos regidors de JxC al govern- té ara mateix damunt la taula una “patata calenta” amb Igualada, una de les poques ciutats d’importància del país que pot presumir d’haver guanyat a les eleccions municipals.

Ara mateix, però, ningú imagina les conseqüències que pot tenir per a Junts tenir dos diputats fugits a un govern amb el PSC en la institució amb més diners de Catalunya.