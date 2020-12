Marc Castells: “Al Parlament convenen més alcaldes i menys tuitaires”

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha anunciat aquesta setmana que figurarà en un “lloc destacat” de la candidatura del PDeCAT per Barcelona en les properes eleccions del 14 de febrer, que encapçalarà la també igualadina Àngels Chacón. Dilluns va fer la seva presentació en un acte a la seu del Partit Demòcrata a Igualada, acompanyat de Jaume Casanyes, cap del partit a la Vegueria Penedès.

Castells afirmava que “l’Àngels em va demanar de ser al seu costat i així ho farè, se que són moments molt complexos i a la Conca d’Òdena ho hem pogut veure molt d’a prop, però volem fer un projecte de futur i guanyador, amb la voluntat de ser decisius i de tenir la força suficient com per condicionar les polítiques que el nostre país necessita”. L’alcalde afegia que “des de la meva condició d’alcalde he viscut una situació molt complexa, i crec que puc aportar a la política del Parlament moltes coses. Aquesta passada legislatura al Parlament de Catalunya va ser una de les que ha tingut menys alcaldes, i jo crec que això s’ha notat. És important tornar el prestigi de la política a un Parlament on hi hagi més alcaldes i menys tuitaires”.

Marc Castells va manifestar que, de resultar escollit diputat, compaginarà aquest càrrec a la cambra catalana amb el d’Alcalde. “També ho va fer Carles Puigdemont quan ho era de Girona”, va dir. “És important també que les alcaldies estiguin a prop del Parlament i del govern. Tinc molt clar el que em va dir Artur Mas fa deu anys: Marc, primer Igualada i després Catalunya, però més important és posar primer els interessos de la teva ciutat i del teu país abans que els del teu partit”.

Castells i Cassanyes van explicar que, fruit de la negociació del PDeCAT amb el PSOE i Podemos que va comportar el seu suport al pressupost del govern espanyol, s’han aconseguit, com ja va explicar La Veu, un total de 200.000€ per al 4D Health d’Igualada. “M’agradaria saber què han aconseguit els partits del PSOE o d’ERC per a la nostra comarca”, va preguntar-se Marc Castells.