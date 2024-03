Marc Bernades guanya la Marató Ultra Trail Barcelona

Marc disputava la cursa com un entrenament per preparar els pròxims objectius

El 23 de març es va disputar a Sant Fruitós de Bages l’Ultra Trail de Barcelona. Una bona proposta de proximitat per començar la temporada, a les acaballes de l’hivern i amb una proposta àmplia, amb 5 distàncies i on tots els esportistes de muntanya trobaran la seva motivació particular.

La modalitat ‘Marató’ que constava d’un recorregut de 40 km i +1200 m de desnivell va ser guanyada pel corredor internacional Marc Bernades de l’equip OS2O amb un temps de 2h57min. La victòria va ser compartida amb el Lluís Ruiz.

Marc disputava la cursa com un entrenament per preparar els pròxims objectius i ho valora positivament. “Això és el que el final ens emporten, un circuit a priori molt ràpid i agònic va passar a ser molt divertit en fer-ho a un ritme més tranquil i poder-ho compartir amb amics”, comenta Ollé.

Va ser un circuit molt ràpid pels Serrats del Bages, situats al nord del parc natural de Sant Llorenç de Munt i al sud-est de la comarca del Bages, que ofereixen una regió marcada pels Serrats de Caselles, dels Alous i del Vintró, i les rieres com la de Calders, Navarcles i Talamanca. Amb desnivells constants que es mouen entre els 200 i els 600 metres, amb camins i corriols que ens feien descobrir també un important patrimoni cultural ple de castells, esglésies i ermites.