“Manual de campo. SARUTOBI”, de Miquel Povedano, una obra del tot necessària

Quantes vegades la primera obra d’un autor fa necessari anticipar-ne un perfil biogràfic, humà i professional. És en aquest sentit que, en base a l’exponencial trajectòria d’aquest escriptor novell, conèixer-lo per endavant és tota una invitació a la comprensió del perquè de la seva publicació.

Miquel Povedano i Franco és fill de Barcelona (1955), i resident a Igualada des de quatre dècades.

Apassionat per l’univers de l’enginyeria, la biologia i la química; inicialment, va cursar els estudis de Mestratge Industrial i Enginyeria Química, a l’Escola Industrial de Barcelona; sempre compartint amb esforç, i en horari nocturn, la formació acadèmica amb uns primers contractes laborals, doncs no podia permetre’s de ser només estudiant. Tot i això, tampoc li va faltar voluntat a l’hora de cursar algunes assignatures de Biologia, a la Universitat de Barcelona. A aquella ferma constància i entrega als estudis cursats a l’Escola Industrial, se li sumaven unes bones qualificacions, cosa que va propiciar que fos recomanat per un professor de química d’aquest centre per a incorporar-se, com a analista i especialista, en el camp de la Producció Química aplicada al món del cuir, a la prestigiosa Empresa BASF, una empresa on va romandre-hi més d’una dècada.

Més endavant, a partir del 1985, amb motiu d’haver fixat la residència a Igualada, arran del seu matrimoni amb Maria Josep Guitart; i, gaudint d’un qualificat estatus professional, va ser contractat per una empresa de productes químics per al cuir, de la veïna Òdena. I, al cap d’uns anys, el seu esperit despert i disposat el va portar a acceptar noves ofertes de feina. D’una banda, com si es tractés d’un repte, va convertir-se en director de producció i d’I+D+I, en una empresa de Santa Margarida de Montbui; seguidament, una altra proposta va participar-lo del muntatge d’una fàbrica de productes per al cuir, fora d’Igualada, a Castellbisbal. Posteriorment, amb la idea de salvar distàncies, va decantar-se per tornar a formar part de la plantilla de l’anterior empresa de Santa Margarida, uns quants anys més; si bé també se li va plantejar la proposició de retornar, novament, a l’antiga empresa d’Òdena. Emperò, la seva sòlida capacitació professional va animar-lo a crear una empresa pròpia; de fet, una petita societat que va veure’s impedida a causa de la inestabilitat econòmica i dels vaivens de la situació mundial més recent. Després de tancar aquesta iniciativa empresarial, i gairebé a un pas de la jubilació, va dedicar-se esporàdicament a l’assessoria professional d’empreses del sector.

Als nostres dies, a tothora mantenint el seu tarannà actiu i perspicaç, un cop inaugurat el seu jubileu va decantar-se cap a la realització del seu somni d’entrar en contacte permanent amb la Natura. De primer, va orientar els seus passos per contrades muntanyenques, i més endavant va endinsar-se per destinacions més llunyanes -a peu, amb motocicleta, amb cotxe o en una Camper- amb la finalitat d’observar i estudiar de ben a prop tots els espais naturals possibles fins a atènyer interminables excursions i, com no, llargues estades a d’altres països i continents. Això és, aquesta passió per la Natura, que ja li venia dels dies del servei militar, al cos de muntanya (Boines Verdes, COE), l’ha dotat d’un coneixement notable sobre els espais naturals que ens envolten; al capdavall, un bagatge incommensurable que l’ha empès, amb un sentit entusiasme, d’escriure per a donar a conèixer al gran públic els seus coneixements, en una obra tan senzilla com immensament completa i didàctica: Manual de camp. SARUTOBI.

El llibre, per raons de pressupost i per tal d’ajustar-lo a totes les butxaques, és una publicació del 2025, de Caligrama Editorial (Sevilla). I, pel que fa al contingut, es tracta d’una obra que t’introdueix en el saber necessari per a què qualsevol amic de la Natura, pugui internar-se per unes passejades i caminades per tot tipus de paisatges naturals, dotant-se de les eines necessàries per a descobrir-los i gaudir-los.

Efectivament, amb una prosa planera i no absent d’algun tecnicisme, el llibre t’ensenya com preparar-te adequadament per a qualsevol excursió o caminada, equipant-te amb tota mena de provisions. Alhora, se t’il·lustra amb una lliçó oportuna per a no perdre’t o, si és el cas, per a ser capaç de construir un refugi, amb l’aprenentatge de l’encesa i el maneig del foc, així com la manera de purificar les aigües. Tot plegat, una aproximació exhaustiva a gairebé tots els estadis del muntanyisme, i també de les tècniques d’escalada o bé de salvament. A més, se’t brinda un capítol sobre l’alimentació bàsica, el domini de les tècniques de cacera i de pesca; de la mateixa manera que se t’adjunta una guia de plantes, fruits i espècies comestibles amb què ens obsequia la Natura.