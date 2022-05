Manu Guix i Joana Serrat, confirmats pel Festivals Alta Segarra

Després del parèntesi obligat per la pandèmia, el proper mes de juliol se celebrarà la cinquena edició dels Festivals Alta Segarra (FAS), una proposta itinerant, cultural i gastronòmica, que aquest any organitza el Casino de Calaf. Aquesta nova cita musical estiuenca ja té confirmada la participació del compositor Manu Guix i la seva banda The Veterans, la cantautora Joana Serrat, que actuarà acompanyada per la seva germana Carla, i el pianista Marco Mezquida.

Durant el segon cap de setmana de concerts, concretament el divendres 15 de juliol, Manu Guix presentarà el seu darrer disc Moments, un àlbum que va començar a escriure durant el primer confinament. Un dels artistes més populars i reconeguts del panorama musical torna en concert amb la seva mítica banda The Veterans. Ho fa amb un so totalment nou on l’electrònica i el pop es donen la mà per explicar una història que parla tant de la superació personal com de la col·lectiva davant el que ha viscut el món els últims temps.

El tercer cap de setmana, el 22 de juliol, pujarà a l’escenari la cantautora vigatana Joana Serrat que actuarà en format duet acompanyada de la seva germana Carla. Serrat, amb cinc discos publicats, es confirma com un dels grans valors de l’escena musical catalana i internacional i ens deixarà escoltar el seu folk intimista i evocador de clares influències nord-americanes i canadenques.

L’últim cap de setmana de concerts, el 30 de juliol, clourà la cinquena edició dels Festivals el pianista i compositor menorquí Marco Mezquida, que presentarà Letter to Milos (Carta a Milos), al costat dels músics Martín Meléndez (violoncel) i Aleix Tobías a la bateria i les percussions, els companys d’aquesta aventura a trio que va començar amb Ravel’s Dreams (2017). Mezquida presenta aquest treball com un projecte molt personal, una carta d’amor al seu fill Milos durant el seu primer any de vida.

Una fórmula triomfadora

La cinquena edició dels Festivals Alta Segarra segueix apostant per la fórmula que l’ha fet créixer i consolidar-se com a cita estiuenca de referència a la Catalunya Central. Un certamen itinerant que busca posar en valor els pobles de l’Alta Segarra i els seus indrets més emblemàtics, oferir una proposta cultural de qualitat als veïns i als turistes que visiten aquest territori i ser un referent gastronòmic apostant per tastos amb productes quilòmetre zero de gran qualitat.

El certamen se celebrarà durant quatre caps de setmana, del 8 al 30 de juliol, en 4 pobles diferents de l’Alta Segarra: Calaf, Veciana, Calonge de Segarra i Copons, que aquest any s’incorpora al circuit del festival.

El preu de les entrades és de 20 € i 17 € per als socis del Casino de Calaf (entrades numerades). Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Casino de Calaf (www.casinodecalaf.cat) o trucant als telèfons 620 134 018 (taquilla) i 629 433 571 (informació general).