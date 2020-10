Mans Unides, lluita incansable contra la fam

Mans Unides és una ONG que fa més de 60 anys que treballa als diferents continents per aportar el seu gra de sorra per construir un món més just. Treballa per donar suport als pobles del Sud en el seu desenvolupament, i també, des d’aquí, per sensibilitzar la població anoienca.

La missió de Mans Unides és la lluita contra la fam, el subdesenvolupament i la falta d’instrucció, i treballa per eradicar les causes estructurals que les produeixen: la injustícia, el desigual repartiment dels béns i les desiguals oportunitats entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència i la crisi de valors humans i cristians.

La visió de l’entitat, que té el fonament en l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església, és que cada persona, home i dona, en virtut de la seva dignitat, sigui capaç de ser, per si mateix, agent responsable de la seva millora material, del seu progrés moral i del seu desenvolupament espiritual, i gaudeixi d’una vida digna.

A la seu d’Igualada, Mans Unides treballa per donar a conèixer l’entitat i sensibilitzar la població, i financen els projectes a traves de les activitats pròpies.

Per col·laborar adreceu-vos a amenosm@aj-igualada.net