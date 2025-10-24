Manel Pla: “Em quedo amb tots els somriures que m’ha donat la gent”

L’empresari igualadí Manel Pla ha anunciat que ha procedit al traspàs del seu negoci Ses Oliveres-Grup Jardí, ubicat al Pla de la Massa d’Igualada, que recaurà en les properes setmanes en el potent grup de restaurants i càtering Cal Blay, de Sant Sadurní d’Anoia. Amb aquesta operació, es posa punt i final a la presència a la ciutat d’una nissaga familiar amb una dil.latada història en el sector gastronòmic d’Igualada.
Pla explica que “vaig començar al voltant del 1989 al costat dels meus pares, i durant aquest temps he fet molts projectes, sempre he estat molt més involucrat en el món del vi, quan vaig iniciar-me fa un parell de decades, amb la importació de xampanys de petit productor. Podríem dir vaig agafar el tren de sortida, i ha estat un projecte que ens ha crescut molt, amb la meva parella hem muntat una empresa que ja està consolidada i molt potent a nivell nacional“. Precísament aquest projecte, diu Pla, “fa que tinc que deixar una part del meu temps, perquè el temps és limitat”. Es refereix a Terroir Champenoise, que defineix “com el fruit de tot aquest llarg camí fins avui”.
No és aquesta l’única passió que li pren la son al conegut sommelier igualadí. Hi ha un camp més desconegut, però que l’encisa des de fa molt temps: la filosofia. “M’agrada molt, he tornat a la universitat des de fa deu anys, i aquesta és una part en la qual també m’agradaria contribuir a la societat, d’alguna manera. M’agradaria que la gent pensés més, que li donés mes voltes a les coses… La filosofia, et canvia el tarannà de veure-ho tot“, explica molt convençut de les seves paraules, al mateix temps que hi posa pel mig la política. “Quan veus tots aquests entorns polítics, molt mediocres, te n’adones que realment tot està enfocat des d’un àmbit molt mercantilista, molt de màrqueting… Llavors també t’entra com una mica d’una angoixa, i et preguntes què puc aportar, què puc fer”.
Ara que s’acaba una etapa, a Manel Pla és lògic que li vinguin els records. “A la família vam donar molt per la restauració d’Igualada, hem tingut l’única estrella vermella Michelin que hi ha hagut a tota la comarca”, recorda, de quan “El Jardí de la Granja Pla” lluïa la reconeguda marca de prestigi mundial, a la Rambla Sant Isidre. “Estic ara en un moment en què crec que ja he aportat tot el que havia d’aportar, i obro la porta a nova gent. Tampoc veig inquietuds actualment amb la gent jove, però bé, la ciutat té el que té. Tampoc hi ha una continuïtat familiar, i no tenia molt més sentit continuar amb aquest projecte de Sesoliveres que, com he dit molts cops, va ser el meu somni. Estic molt content que la gent de la ciutat hagi vingut a celebrar coses, formar part d’aquell moment, d’aquell aniversari, d’aquella boda”.
Manel Pla ens explica que ha gestionat, al llarg d’aquestes últimes dècades, més de 3.000 casaments. “No tot ha sigut perfecte, evidentment, però has fet tot el que bé has pogut intentant ser una bona persona, que això és el més important per mi. Jo m’he sentit ambaixador gastronòmic de la ciutat en molts moments, i he sentit que la gent també ens recolzava… Em quedo amb tot els somriures que m’ha donat la gent, que ha reconegut la feina que hem fet, en moments especials de la seva vida. Igualada és una ciutat molt especial, però mai m’ha donat l’esquena, i jo tampoc”.
Manel Pla: “Em quedo amb tots els somriures que m’ha donat la gent”
L'empresari i sommelier igualadí traspassa Ses Oliveres-Grup Jardí a Cal Blay
