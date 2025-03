La manca d’encert condemna l’IHC Rigat en partit intersetmanal a Sant Just

Resultats del Partit

Senergy Renovables Sant Just vs Igualada Rigat HC OK Lliga Masculina Senergy Renovables Sant Just 5 – 2 Igualada Rigat HC

L’Igualada Rigat va caure a la pista del Sant Just a la vint-i-unena jornada de l’OKLiga en un partit en què va topar amb la seva pròpia falta d’efectivitat i la contundència del rival. Els arlequinats van tenir múltiples ocasions per entrar en el partit, però van desaprofitar tres faltes directes i van veure com cada intent de reacció era ràpidament neutralitzat pels locals, que van saber gestionar millor els moments clau del duel.

L’enfrontament va començar amb alternatives per als dos equips, però als 15 minuts, el Sant Just va inaugurar el marcador amb un gol de Joan Pujalte, aixecant i picant per darrere de porteria. L’Igualada va tenir una gran oportunitat d’empatar amb una falta directa de Biel Llanes, però no la va poder convertir.

Poc després, Guillem Torrents també va aturar una directa favorable al conjunt local per una blava a Ruano. Tot i això, els del Baix Llobregat van aprofitar la superioritat numèrica per fer el 2-0 a 40 segons del descans, amb un remat de Xavi Crespo a la superioritat numèrica.

A la represa, els igualadins necessitaven reaccionar, però van veure com el Sant Just s’escapava encara més amb el 3-0, obra de Gerard Miquel, que va transformar un penal al minut 13.

Els arlequinats van continuar buscant el gol i van disposar de dues faltes directes més que tampoc va poder aprofitar, ni Roger Bars ni Edu Fernández que van topar amb un inspirat Elagi Deitg. Sí que va trobar porteria Marc Rouzé, que amb un xut llunyà a falta de 8:33, per reduir diferències amb el 3-1 i donava un bri d’esperança als arlequinats. Però, igual que durant tot el partit, el Sant Just va respondre amb contundència: en una contra, Crespo va penjar una bola que Burguillos va rematar al primer toc per fer el 4-1 i deixar el partit molt coll amunt per l’Igualada Rigat.

Encara hi havia temps per intentar una última empenta, i els de Marc Muntané van tornar a retallar diferències amb el 4-2 de Miguel Cañadillas, que va sorprendre amb una bola penjada a cinc minuts pel final. L’Igualada va tornar a entrar dins del partit, però el Sant Just va tornar a reaccionar immediatament. Només 47 segons després, Iñaki Cabezas va culminar una altra transició ràpida per marcar el 5-2 definitiu i sentenciar qualsevol opció de remuntada.

Els arlequinats van lluitar fins al final, però la manca d’efectivitat, principalment en les accions a bola aturada, van condemnar l’equip a una nova derrota contra un rival de la zona baixa.

Aquest diumenge, l’Igualada Rigat buscarà refer-se a Les Comes davant el Lleidanet Alpicat a partir de les 18h en un partit clau per tornar a les bones sensacions, una setmana abans de la Final four de la WSE Cup.