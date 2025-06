Mama Dousha i Muchacito Bombo Infierno, caps de cartell de la Festa Major de Calaf

L’Ajuntament de Calaf ha avançat avui part de la programació musical de la Festa Major que tindrà lloc del 5 al 8 de setembre.

El plat fort arribarà de la mà de Mama Dousha un dels artistes catalans de nova generació amb una original proposta musical que camina entre la cançó d’autor i l’electrònica. Un artista talentós per la seva capacitat de fer cançons amb tornades enganxoses com Rikiti, un tema que es va situar com el més buscat de Shazam durant tres setmanes, una fita mai aconseguida amb una cançó en català, i que el va portar a guanyar reconeixements com: Premi Disc Revelació dels Premis Enderrock de la crítica, Premi a millor artista revelació i millor cançó dels Premis Rac 105 i Premi Fenomen de l’Any dels Premis Els 40. Per la Festa Major de Calaf, presentarà el seu nou treball discogràfic “La Criolla”.

La nit de dissabte es completarà amb molta energia de la mà de Muchachito Bombo Infierno. El cantant de Santa Coloma de Gramanet presentarà el seu nou show “Historias de ser Muchacho” on repassarà tota la seva trajectòria des dels seus inicis com a músic de carrer, passant per Trimelón de Naranjus i fins als supergrups G-5 i La Pandilla Voladora; oferint-nos un tast de la seva eclèctica discografia. A més, cal destacar que entre la banda que l’ acompanyarà dalt l’escenari, hi trobarem el músic i compositor calafí, Lere (nom artístic de Gerard Mases Espinasa).

Finalment, la sessió de Dj. Trapella clourà la nit de dissabte.

Una programació diversa on no hi faltaran orquestres de nivell i nits de versions

Enguany el trio Jo Jet i Maria Ribot serà qui tindrà l’honor de donar el tret de sortida als actes de Festa Major el divendres 5 de setembre un cop acabat el pregó a la plaça dels Arbres a partir de les 22 h. Amb el seu nou àlbum “Ribera” ens faran emocionar amb un conjunt de temes que beuen dels records i les històries dels nostres avis i àvies.

La nit es completarà amb Dalton Bang, una formació de sis músics – on va arrencar la seva carrera musical Miki Nuñez -, que ens robaran el cor a ritme de grans èxits, des de les cançons dels anys 70 fins a la patxanga més animada i els hits més recents de l’escena musical nacional com internacional.

La festa la tancarà el talent local del discjòquei calafí, Buzii dj.

L’últim grup que complementarà la programació musical de la Festa Major serà la banda de versions 100% femenina Coco. Actuaran el diumenge 7 de setembre a la plaça dels Arbres a partir de les 23 h on ens serviran un còctel de versions de tots els temps amb molt carisma i molta gràcia.

D’altra banda, la Festa Major de Calaf gaudirà d’orquestres de nivell a la plaça Barcelona ‘92 com La Cimarron (diumenge 7 de setembre a les 18.30 h) i Rosaleda (dilluns 8 de setembre a les 18 h). Tampoc hi faltaran les sardanes amb la Cobla Maricel de Sitges que actuarà el dilluns 8 a les 12 h del migdia.

El millor pallasso de Catalunya, una de les propostes per als infants

Els petits de casa també tindran les seves opcions per gaudir de la Festa Major com cal. El dissabte 6 de setembre a les 18 h a la plaça Barcelona ‘92 podran gaudir del clown JAM que ha estat reconegut com a Pallasso de l’Any 2025 per part del Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga per saber fer riure i pensar sense necessitar cap nas vermell i saber connectar amb petits i grans. Amb el seu espectacle “L’Actitud” on es passeja amb una foodtruck, ens explicarà que aixecar la persiana cada dia no és senzill, ja que els contratemps venen l’un darrere l’altre. Amb humor, riallades i molt d’enginy, en JAM ens explicarà aquesta meravellosa història de superació.

Finalment, el diumenge 7 al matí, també a la plaça Barcelona ’92, s’instal·larà la nova col·lecció de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius: Lilliput, que proposa endinsar-nos en el món dels contes clàssics i poder-hi interactuar i jugar. Entre d’altres, podrem fer un petó a la Bella Dorment, fer-li fer un pet al bou del Patufet o crear sons amb els Músics de Bremen, per exemple.