“Maletes de cartró”: una mirada sobre la migració interna amb el barri de Fàtima com a protagonista al Museu de la Pell

El projecte guanyador de l’Igual’ART 2023/24 fa un retrat de la migració interna a través d’un documental i una exposició sobre la producció de l’audiovisual

El cineasta documental Jose M. Ferulli, membre de l’equip que va guanyar el premi Igual’ART 2023/24 amb la proposta “Migracions internes a la ciutat d’Igualada”, ha estat l’encarregat de crear el documental Maletes de cartró, un relat centrat en el procés migratori que va tenir lloc a Igualada i a la Conca d’Òdena durant els anys 50 i 60 del segle passat al barri de Fàtima.

El material amb el qual s’ha confeccionat el testimoni audiovisual ha nodrit també l’exposició de títol homònim, que es podrà veure a la Sala d’exposicions del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, del 27 de juny al 8 de setembre. L’exposició està construïda en base a tot el material registrat per al documental, ordenat cronològicament per poder llegir la història personal de cada testimoni, alhora que s’han afegit dades estadístiques per posar en context i ampliar el retrat del fenomen de la migració.

Tal com explica l’equip que ha produït el projecte, l’impuls a la recerca de futur, l’esperança de construir una nova vida i una maleta de cartró van acompanyar milions d’espanyoles i espanyols que a mitjan segle XX van haver d’emigrar dels seus pobles empobrits. Igualada, una petita ciutat industrial a la Catalunya Central, va acollir milers de persones que van arribar fruit d’aquesta onada migratòria, venien principalment d’Extremadura i Andalusia a la recerca d’una nova vida.Aquest documental registra en primera persona els testimonis d’aquest èxode.

Damián Santano

Exposició “Maletes de cartró”

L’exposició “Maletes de cartró” s’inaugurarà el proper dijous 27 de juny. A partir de les 19h es podrà veure la projecció del documental i seguidament tindrà lloc l’acte inaugural. El projecte té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha estat organitzada pel Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, conjuntament amb el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. La producció del documental ha comptat amb la direcció, juntament amb Marc Lumbreras -qui també s’ha encarregat del so directe- i Laura Dolz. La música ha anat a càrrec de Sofi Kuba i Quartet Altimira i la postproducció la signen el Marc Càlichs i el Kevin Morales. Jaume Enrich ha creat el disseny gràfic del documental i l’exposició homònima, la qual ha tingut l’assessorament de Roger Mula, de l’Associació La MaCa.

Context històric del projecte

Des del final de la Guerra Civil fins a l’any 1959, Espanya es va regir sota un sistema econòmic autàrquic que va mantenir el país en una depressió econòmica i sota un control ideològic absolut. Aquest sistema pensat per a èpoques de guerra pretenia que Espanya tingués una autosuficiència econòmica i el seu fracàs va provocar un sever empobriment de la població.

Amb la introducció del Pla d’Estabilització l’any 1959 hi va haver una obertura econòmica i la població retinguda a l’interior del país va migrar massivament cap a regions amb més oportunitats de treball. Catalunya es va convertir en un pol d’atracció per a la població que buscava millors condicions de vida. La indústria tèxtil i del cuir a la ciutat d’Igualada oferien una oportunitat per a totes aquelles persones immigrants.

José Cabezas i Isabel López

Jose M. Ferulli, la direcció del documental

Director i cinematògraf, va realitzar un màster en direcció de fotografia a l’ESCAC (Barcelona). És director de cinema documental graduat a l’Institut del Cinema de Madrid i va realitzar els seus estudis d’antropologia sociocultural a la Universitat de Sant Carles de Guatemala. Dins de la seva trajectòria ha realitzat diferents projectes que s’han presentat en televisió i festivals de cinema internacional.

La seva obra s’ha dirigit al cinema social i en defensa dels Drets Humans. Ha fet treballs per a la cooperació internacional i les Nacions Unides. El seu últim documental sobre les deportacions des dels Estats Units va guanyar el premi de Ibermedia i en el procés de desenvolupament s’ha presentat en els festivals de Guadalajara (Mèxic), Nalip (Los Angeles) i Màlaga (Espanya).