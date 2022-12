Màgia amb “El Saló de les meravelles” a la Casa del Teatre Nu

Diumenge, a les 6 de la tarda, a la Casa del Teatre Nu es podrà gaudir de la màgia amb un nou espectacle. “El Saló de les Meravelles” es un encontre amb la màgia de la ma i les mans de Hausson.

Un espectacle de màgia, entre el cabaret i el cafè concert, on es recupera l’encant de les inoblidables sessions del París de Houdin i de Mèlies. Un recorregut inesperat i màgic on l’artista recorre el camí de l’il·lusionisme contemporani amb números inèdits fins ara i que son el preludi d’una nova màgia on tot es possible.

Un espectacle ple de números de mentalisme, de prestidigitació, de màgia amb el públic, de prediccions impossibles, de màgiques coincidències sobre un coixí de música de jazz i projeccions que faran encara més singular l’experiència viscuda.