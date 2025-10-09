Sta. Magdalena de la Vall a Calonge obre portes després de mesos en rehabilitació

El passat 5 d’octubre es van inaugurar les obres de rehabilitació de l’ermita de Santa Magdalena de la Vall i es va celebrar la Festa Major de Calonge i d’El Soler. A les 12.00 h es va fer una jornada de portes obertes de l’ermita en què es van explicar les obres de rehabilitació realitzades, a càrrec de Pere Tardà (CAT Patrimoni) i dels arquitectes de l’obra, Josep Esteve i Lourdes Verdés (ARKUS Arquitectura i Enginyeria).
A continuació es va destapar la placa commemorativa d’agraïment a Joana Lladós i família de Ca l’Espinac per haver donat gratuïtament l’ermita de Santa Magdalena a l’Ajuntament de Calonge de Segarra.
Seguidament es va fer el tall de cinta, a càrrec de l’alcalde de Calonge de Segarra, Xavier Nadal, i del diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Il·lm. Sr. Marc Castells. Al finalitzar, hi va haver un petit piscolabis per a tots els assistents.