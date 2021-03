L’ex-copilot de ral·lis Luís Moya ha fet una visita a la capital anoienca per mostrar i explicar les novetats del nou model elèctric de Volksvagen. Moya treballa juntament amb la marca alemanya des de fa gairebé 10 anys i actualment participa activament als cursos de Volkswagen Driving Experience, una escola de conducció que compta amb vehicles elèctrics.

En una entrevista amb La Veu de l’Anoia, Moya ha assegurat que “els vehicles elèctrics no són el futur sinó que són el present”. En aquest sentit, Volkswagen i la resta de marques del mercat estan disposades a pagar per les infraestructures necessàries per posar a la disposició de la societat estacions de càrrega. Moya diu que “després de reunions i propostes està en mans del govern donar llum verda a les marques per iniciar el projecte que en un futur comportaria una major visibilitat i viabilitat dels cotxes elèctrics”.

Volkswagen ha estat la primera marca de fabricants d’automòbils en firmar l’Acord de París per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i, tal com afirma Moya, es compromet amb el medi ambient una vegada més apostant pels vehicles elèctrics.

L’ex-copilot, juntament amb Francesc Pua, gerent de Servisimó, han estat presents en un acte de presentació del nou model elèctric ID.4. L’acte ha constat d’una breu explicació i resolució de dubtes i d’una presa en contacte amb el vehicle en qüestió.