L'”STEM a punt” treballarà per potenciar les ciències entre infants i joves

Aquest dimarts i dimecres tindrà lloc el programa “Igualada STEM a punt”, organitzat per l’Ajuntament d’Igualada en col·laboració amb TICAnoia. Igualada acollirà diverses activitats organitzades amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia.

Les activitats del programa STEM, que la majoria d’elles es podran seguir en línia, s’orienten a trencar l’escletxa de gènere en el món digital, tecnològic i científic, amb diverses sessions orientades als segments més joves de la població, així com al món de l’ensenyament. Aquestes jornades donen continuïtat als esforços fets per la Taula d’Innovació d’Igualada per l’empoderament femení i a les activitats de les dues darreres edicions de la Mobile Week d’Igualada.

La regidora d’ensenyament Patrícia Illa ha explicat que “Igualada ja fa anys que treballa per promocionar les ciències en diferents àmbits de la ciutat, des de potenciar els estudis universitaris en aquest camp, a donar suport a les iniciatives treballades amb Tic Anoia i sobretot des de fa 3 anys amb la participació a la Mobile Week”.

Entre les activitats que es duran a terme, destaca la Taula Rodona que tindrà lloc el dia 11 de maig i porta per títol “Trencant l’escletxa de gènere en el món digital i científic” on participen diferents dones que han desenvolupat la seva experiència professional en aquest àmbit que tindrà lloc a l’escola Maristes d’Igualada (amb alumnat del propi centre) i serà retransmesa per YouTube per a tota persona externa al centre que vulgui seguir l’acte. El mateix dia, també tindrà lloc una xerrada online amb el títol “Canviant rols de gènere en l’àmbit educatiu” a càrrec de Núria Salán, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La programació es completarà el dimecres 12, amb més activitats: la xerrada “Els videojocs des d’una perspectiva de gènere”, a càrrec de Gisela Vaquero, membre de Women in Games i el taller “Universitat i Empresa treballen plegats”, una col·laboració entre empreses i els alumnes del Campus Universitari d’Igualada. El mateix dimecres a la tarda tindran lloc activitats de les iniciatives #GirlsGonna i Young IT Girls en diferents centres d’ensenyament d’Igualada.

Programa d’activitats

Dimarts, 11 de maig

10:00

Obertura Institucional

Marc Castells, Alcalde d’Igualada

Jordi Solà, President de TIC Anoia

Directe a: https://www.youtube.com/watch?v=FXmNbqas8nI

10:10 a 11:00

Trencant l’escletxa de gènere en el món digital i científic

Taula Rodona amb Núria Salán, Ester Comenge, Carla Vintró i Meritxell Bautista.

Directe a: https://www.youtube.com/watch?v=FXmNbqas8nI

17:30 a 18:30

Canviant rols de gènere en l’àmbit educatiu

Núria Salán

Directe a:

https://zoom.us/j/91963019398?pwd=N2xBMm1ZbHZHR05HbURBK1JLaVNtZz09

Dimecres, 12 de mag

9:00 a 11:00

Taller: Universitat i Empresa treballen plegats

Activitat per a l’alumnat del grau en Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació del Campus Igualada – UDL

11:00 a 12:00

Anem a la Lluna amb Margaret Hamilton

A càrrec #Girls Gonna go to the Moon

Activitat infantil per a diversos centres escolars d’Igualada.

12:30 a 13:30

Xerrada: Els videojocs des d’una perspectiva de gènere

Gisela Vaquero (Women in games)

Directe a:

https://www.youtube.com/watch?v=7oZXbvPrC-o

13:00 a 14:00

Escape Room. Atrapa a la Hacker d’Instagram

Young IT Girls

Activitat dirigida a l’alumnat d’ESO de l’Institut Badia i Margarit d’Igualada