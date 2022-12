L’original ‘patxanga’ dels Strombers ambientarà la Festa de Cap d’Any de Vilanova

Un any més, la revetlla de Cap d’Any es podrà viure sense sortir de Vilanova del Camí amb música en directe. El grup Strombers actuarà a Can Papasseit mitja hora després de donar la benvinguda al nou any 2023.

La celebració, organitzada per la regidoria de Festes vilanovina, començarà a partir de les 00:30 i s’allargarà fins a les 5:00 h, amb el tancament a càrrec del DJ local Javi Mancebo.

L’entrada serà gratuïta per a tothom i hi haurà servei de bar a càrrec del grup Dark Season de l’escola Urban Essence.

Strombers porta a Vilanova del Camí la seva gira Strombersions, per a la qual ha triat grans himnes rockers i festius d’altres grups del panorama català i nacional. Prometen un directe de dues hores on ho deixaran tot de cap per avall amb “un directe gamberro i festiu a més no poder” i una original ‘patxanga’.

A la revetlla també hi haurà servei de barra de bar, a càrrec de l’entitat Dark Season (el pagament s’haurà de fer en metàl·lic).

Per tancar la nit, el DJ local Javi Mancebo posarà música fins a les 5 h de la matinada. De segur que engrescarà també a tothom a ballar i cantar temes que continuen desafiant el pas del temps i altres més actuals.

La regidoria de Festes tornarà a vetllar per prevenir i actuar contra el sexisme en aquesta activitat d’oci nocturn i a la sala polivalent també hi haurà un Punt lila. Aquest és un espai destinat a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics. Qualsevol persona es pot adreçar en qualsevol moment a buscar suport o assessorament, si així ho necessita.