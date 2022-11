L’onzena Setmana de l’Ocupació d’Igualada es celebrarà el 16 i 17 de novembre

L’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia organitzen una nova edició del Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació d’Igualada: un programa dirigit a les persones que cerquen feina, o voler fer un canvi o gir en la seva vida professional.

Els objectius del Prepara’t són els d’informar sobre la realitat del mercat laboral a la comarca, sensibilitzar de la importància de l’autoconeixement i del desenvolupament de les habilitats de cada persona, crear llocs de treball i incrementar l’ocupabilitat de les persones de la ciutat i de la comarca.

16 de novembre: tallers a l’Ig-nova

Després de la bona acollida de l’edició de primavera; aquesta nova edició tindrà lloc els dies 16 i 17 de novembre de 2022. Com a novetat, aquesta edició presentarà com a valor afegit, un nou enfocament basat en tallers, una formació més extensa que permetrà aprofundir en el contingut dels temes presentats i que també ajudarà a les persones assistents a potenciar el seu perfil professional a través de les xarxes socials, la seva marca personal, i també, pautes dinàmiques per superar amb èxit una entrevista de feina.

Aquests tallers, que es desenvoluparan el dia 16 de novembre, tindran lloc a l’Ig-nova d’Igualada (C/Lleida, número 78). El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé i el president de la UEA, Joan Domènech, seran els encarregats de donar la benvinguda a l’11a Setmana de l’Ocupació (edició tardor) a les 09:30h a Ig-nova Igualada. Seguidament, a les 09:45h tindrà lloc el taller: “El meu perfil digital per a la recerca de feina”, un taller que està dirigit per a totes aquelles persones disposades a optimitzar el seu perfil digital en general i treballar la seva empremta digital i la xarxa social Linkedin, en particular. Aquest taller anirà a càrrec d’Enric Bastardas, formador en personal branding, comunicació i xarxes.

A les 15:30h serà el torn de Carlos Bella, conferenciant, consultor i formador en habilitats directives i intel·ligència emocional. Amb el taller “Viatge a l’interior de l’entrevista”, Bella exposarà com l’entrevista de feina és un pas important al qual t’enfrontes a l’hora de trobar un nou objectiu professional, i que per aquesta raó, és fonamental preparar-se correctament per superar-la amb èxit.

17 de novembre: el punt de trobada d’oferta i demanda de feina, el Connecta a la UEA

L’altre pes del Prepara’t és el Connecta, el punt d’oferta i demanda de feina. Un espai pensat per a les empreses que cerquen personal, puguin entrevistar-se amb persones que cerquen feina o que volen fer un canvi o gir professional, a través d’entrevistes. Aquestes entrevistes es realitzaran a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia (Ctra. De Manresa, 131 d’Igualada) el dijous dia 17 de novembre, de 9:30h a 13h, sota cita prèvia.

L’organització ha posat a disposició de les persones que vulguin participar en aquestes entrevistes de feina, un catàleg on veuran tots els detalls i perfils de les empreses que cerquen personal i que participen al Connecta en aquesta edició de tardor. Les empreses que participen en aquesta nova edició del Connecta cerquen perfils professionals com: comercials, dissenyadors/es industrials, monitors/es, cambrers/es, muntadors/es de mobles, administratiu/ves, conductors/es de camió (mercaderies ADR) i operaris/es de magatzem.

Les persones interessades caldrà que enviïn el CV a femocupacio@uea.cat abans de l’11 de novembre de 2022 per garantir cita prèvia amb l’organització, indicant l’oferta de feina a la qual volen presentar-se. Des de l’organització es farà una preselecció d’aquelles candidatures que més encaixin per a cada empresa, i se’ls assignarà un tram horari per fer l’entrevista.

Per participar en totes les activitats del Prepara’t (tallers i Connecta) cal confirmació d’assistència al següent enllaç: https://cutt.ly/fNd7TaU

Catàleg ofertes de feina que es presenten al Connecta: https://cutt.ly/JNd7DJr