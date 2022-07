L’OMS posa d’exemple el sistema de vacunació contra la covid de Catalunya

L’Organització Mundial de la Salut ha posat en valor l’estratègia de vacunació del Departament de Salut efectuada durant la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, que en aquella època estava liderat per la igualadina Alba Vergés.

L’OMS ha publicat un article on posa en valor l’estratègia de vacunació i la situa com a un exemple europeu, explicant que es va fer un treball comunitari i de proximitat juntament amb el Servei Català de la Salut, les entitats proveïdores, els ens locals i les entitats de tercer sector, per complementar els punts de vacunació poblacional i dels centres d’atenció primària, dels hospitals i els altres centres sanitaris, per garantir l’accés equitatiu a la vacunació contra la COVID-19.

Alba Vergés s’ha mostrat “molt satisfeta i orgullosa” de la feina que es va fer per tal de fer arribar les vacunes a tothom d’una manera “molt fàcil per la població, ràpida i segura”. En aquest sentit, ha insistit en posar en valor la feina feta de tots els i les treballadores del sistema públic de Salut, que han estat “exemplars” i que van “contribuir d’una manera inestimable a convertir Catalunya en un país referent a Europa quant a la vacunació contra la COVID-19”. Vergés ha volgut agrair la feina del seu equip i tot l’esforç físic, humà i material que es va fer per part de tothom per combatre la COVID-19 i recorda que “ens hi vam deixar la pell en els pitjors moments de la pandèmia”.

Finalment, l’OMS posa d’exemple l’accés ràpid, àgil, universal i eficient de l’estratègia de vacunació desenvolupada a Catalunya i en destaca algunes accions concretes com per exemple que es va vacunar al carrer a persones sense sostre, es van fer maratons de vacunació sense cita en punts de vacunació comunitaris com places de pobles o equipaments comunitaris, vacunant en autobusos mòbils.

L’Organització Mundial de la Salut també apunta que ha estat un esforç molt considerable, però al mateix temps fonamental per assolir bones cobertures de vacunació i per aquests motius l’OMS-Europa ha volgut reconèixer aquesta bona pràctica.