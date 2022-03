“Locura Flamenca” a La Casa del Teatre Nu

Aquest dissabte la Casa del Teatre Nu tanca el mes de març amb una proposta que aborda el flamenc de manera inhabitual i amb humor, respectant alhora la poètica i l’essència d’aquest art mil·lenari. “Locura Flamenca” és un espectacle de la companyia Cirque Perdu, liderada per l’artista Ruth Salama.

L’espectacle està destinat tant a afeccionats com a desconeixedors del flamenc, nens i adults, que estiguin disposats a compartir 50 minuts de transgressió flamenca. L’obra ha de ser una conferència sobre els orígens del flamenc, impartida per tot un catedràtic en que ve acompanyat per la balladora Estrellita. Però la conferència, que vol il·lustrar sobre els ritmes i el ball, es veurà alterada perquè el conferenciant, no ha aparegut.

Davant d’aquest conflicte inesperat, serà la ballarina Estrellita qui haurà d’explicar al públic la seva visió del flamenc. I tot plegat malgrat els contratemps i imprevistos amb què es trobarà durant la seva presentació.

Ruth Salama, creadora de Locura flamenca és ballarina, actriu i artista de circ i, al llarg de la seva extensa carrera, ha combinat la dansa amb la seva participació en nombrosos espectacles com a especialista en funambulisme i números de teles. Una artista amb una llarga trajectòria que arriba a Tous per compartir tot el seu talent.

La cita serà dissabte a les 19:00 i diumenge a les 12:00. Les entrades poden aconseguir-se a través de la web del teatrenu.com o directament a la plataforma https://entradium.com/events/unic