“Loco amoris” amb Emma Arquillué i Pablo Macho, al Teatre de l’Aurora

Publicitat

Aquest divendres arriba al Teatre de l’Aurora Loco amoris, un espectacle ple d’humor i emoció sobre l’amor en el segle XXI, dirigit per Pau Roca i interpretat per Pablo Macho Otero i Emma Arquillué que es va estrenar al festival Temporada Alta 2022 i que ja ha passat per Barcelona, Madrid i Buenos Aires.

Una parella. Tu i Jo. Jo me’n vaig a estudiar a París. Tu et quedes a Barcelona. Decidim seguir amb la relació malgrat la distància. Però, com continuar sent Nosaltres, si Tu i Jo no estem junts?

Sota la direcció de Pau Roca, Pablo Macho Otero i Emma Arquillué pugen a l’escenari per compartir les vivències que van viure, patir i compartir durant dos anys separats. Loco Amoris (el lloc de l’amor, en llatí) és un espectacle que busca l’humor en l’amor, l’absurd dels malentesos i la bellesa de les situacions doloroses. Què és el que passa en una relació de parella quan el wifi és l’única eina per mantenir-nos connectats?

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Loco amoris tindran lloc el divendres 17 de novembre a les 20 h i el dissabte 18 de novembre a les 20 h i el diumenge 19 de novembre a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia.

Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Compartir