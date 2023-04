L’Observatori Pujalt i la Fundació Institut d’Estudis Especials signen un conveni de col·laboració

El passat mes de març es va tancar un conveni de col·laboració entre l’Observatori de Pujalt i l’Institut d’Estudis Espacial de Catalunya (IEEC). La col·laboració consistirà en el desenvolupament de diferents projectes d’investigació utilitzant el Telescopi Guille i de Solà, TGS, del Parc Astronòmic de l’Observatori de Pujalt. El principal projecte serà fer el seguiment d’aproximacions d’asteroides i cometes potencialment perillosos (PHOs), tasca que es portarà a terme entre l’Observatori de Pujalt i l’Observatori del Montsec, que disposa del telescopi Joan Oró el més gran de Catalunya per a la investigació. A la vegada es faran estudis de llum que serviran per calcular períodes de rotació i altres.

Per altra banda, es farà el seguiment de l’activitat meteòrica per detectar i calcular l’origen del moviment de grans boles de foc, bòlids i altres, i estudiar la possible vinculació amb asteroides potencialment perillosos (PHAs) en aproximacions properes. Per això es farà servir la càmera all-sky de l’Observatori de Pujalt que enregistra el cel durant tota la nit junt amb la càmera que es disposa des de l’Observatori del Montsec. El resultats es posaran en comú a les altres estacions de la Xarxa d’Investigació sobre Bòlids i Meteorits (SPMN).

L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya és un centre de recerca en els àmbits de ciències i tecnologies de l’espai, incloent l’astrofísica, la cosmologia, la ciència planetària, l’observació de la Terra i l’enginyeria espacial. La seva missió és promoure i avançar en la recerca, amb una visió agregada del sector espacial a Catalunya i pel benefici de la societat. L’IEEC gestiona l’Observatori del Montsec i promou les activitats que des d’allà es realitzen, incloent-hi l’astrofísica, la mesura del medi ambient i les telecomunicacions amb satèl·lits.

Amb aquest conveni l’Observatori de Pujalt amplia els seus projectes d’investigació que ja actualment porta a terme al voltant del seguiment d’exoplanetes i de l’activitat solar entre altres.

Des del Parc Astronòmic de l’Observatori de Pujalt es recorda que una vegada publicades aquestes investigacions seran de domini públic i permetran fer més propera la ciència al públic visitant, les escoles que visiten l’Entorn d’Aprenentatge de Pujalt i el públic en general.