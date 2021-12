Divendres 10 de desembre, l’Observatori de Pujalt va obrir les portes per a dur a terme la inauguració, exclusiva per als veïns del municipi, del telescopi. L’acte va comptar amb l’assistència de 60 persones que es van repartir en tres franges horàries entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre, 20 persones a cada franja. Es va fer així donada la situació pandèmica que vivim.

L’acte va consistir en una presentació inicial de 5 minuts per explicar el camí fet, des de l’arribava l’Ernest Guille, fa 20 anys, després que l’Antoni de Solà el convencés per venir a Pujalt. Es va recordar l’entrada en funcionament el 2004 de l’observatori meteorològic, pendent d’acabar la part astronòmica.

I també que el 2009 es va fer el projecte final de l’observatori astronòmic, tot repassant la feina realitzada en aquests dos últims anys i especialment en aquests darrers mesos en que s’ha acabat el muntatge, instal·lació i posada en marxa del telescopi. Es va explicar també tot el que ja s’ha començat a fer i, tot el que podrà fer, tant per a la investigació com per al públic en general.

El telescopi s’ha batejat amb el nom “Telescopi Guille i de Solà – TGS-” en honor a les dues persones que l’han fet possible

Després cada grup de 20 persones es van dividir en 2 grups, per tal de poder observar amb el TGS la Lluna i Júpiter, i gaudir també del planetari del Parc Astronòmic i fer un viatge per l'espai.

En acabar, els assistents van poder brindar amb cava i un tall de coca de forner.

Més endavant es durà a terme la inauguració oficial. Ja s’informarà.