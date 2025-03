Lluna Plena treu nou single, “POPSTAR”

Després de STICB i ELS TEUS ULLS, Lluna Plena presenta POPSTAR, un nou avançament del seu pròxim àlbum. POPSTAR és el single més directe i addictiu, que amb una producció fresca i pop, demostra que el grup continua explorant noves sonoritats sense perdre la seva essència.

El tema ha estat autoproduït a El Troque, l’estudi propi de la banda, i arriba acompanyat d’una

campanya de promoció amb contingut exclusiu a xarxes socials.

El single estarà disponible a totes les plataformes digitals a partir del pròxim 28 de març.

Lluna Plena és un grup musical format per Toni Palmés, Gorka Vivero, Pol Sánchez i Joan Puigvert. Han estat guanyadors de dos premis del certamen de Música Jove d’Igualada i nominats al Millor Disc de pop-rock als Premis Enderrock 2024 pel seu últim àlbum Saudade. Recentment han treballat amb el productor de la Julieta, la Mushkaa i The Tyets, així com amb artistes com AKA Citos (És que no) i M13een (Del meu cap no surts). El seu darrer àlbum, Saudade, ja supera les 20.000 escoltes a Spotify.