Lluna Plena presenta el seu nou single

Després del segon àlbum Bones Vistes (18 de maig de 2025), el grup obre el 2026 amb un nou single intens i honest, gravat al seu estudi propi, El Troque.
El grup Lluna Plena inicia una nova etapa amb el llançament del single “q he fet malament??”, una cançó que consolida l’evolució i la solidesa del seu estil. El tema tracta les contradiccions emocionals i la vulnerabilitat que apareix en les relacions personals, mostrant una versió més madura de la banda sense perdre l’energia i frescor que els caracteritza.
Lluna Plena és un grup de pop urbà fresc en català format per Toni Palmes, Gorka Vivero, Pol Sanchez i Joan Puigvert. Després d’haver publicat quatre singles i el seu segon àlbum Bones vistes el maig del 2025, el grup s’ha convertit en una de les propostes emergents més interessants de l’escena catalana. El seu objectiu per al 2026 és portar la seva música a més escenaris i consolidar-se dins del panorama musical actual.