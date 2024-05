Lliuren 8.900 euros per la recerca a l’Hospital i a la Fundació Lluita contra les malalties infeccioses

El passat dijous 16 de maig s’ha fet l’acte d’entrega dels donatius de l’acte solidari Gràcies a la Fundació lluita contra les malalties infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, que ha rebut la quantitat de 6.500 euros, i a la recerca de l’Hospital Universitari d’Igualada, que ha rebut una donació de 2.400 euros.

Es tracta dels diners recaptats a la jornada solidària GRÀCIES que va tenir lloc al Parc Central d’Igualada el dia 30 de setembre per tal de recaptar fons per la investigació del conjunt de malalties post COVID amb especial atenció a la COVID persistent. Segons dades del Departament de Salut, actualment a Catalunya hi ha 15.000 persones diagnosticades amb COVID persistent, majoritàriament dones d’entre 45 i 50 anys, tot i que es calcula que es tracta d’una afecció infradiagnosticada ja que els símptomes es poden confondre amb altres problemes de salut.

L’acte d’entrega ha tingut lloc a l’Hospital Universitari d’Igualada, i en nom de l’Hospital Germans Trias hi han assistit a l’entrega Albert Tuldrà, gerent de la Fundació Lluita contra les infeccions, i Laura Mateu, coordinadora de la unitat de Covid persistent. Per part de l’Hospital Universitari d’Igualada hi han assistit el gerent, Ignasi Riera, i el director assistencial, Jordi Monedero. En nom del comitè organitzador de l’acte solidari hi han estat presents el doctor Josep Maria Sánchez, president de la Filial l’Anoia de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, la farmacèutica Cristina Casas, i la delegada a l’Anoia del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Montserrat Aymerich.

La jornada solidària “Gràcies”, celebrada el passat 30 de setembre de 2023 al Parc Central d’Igualada, va aconseguir recaptar un total de 8.900€ destinats a la investigació de la covid persistent. Va comptar amb la participació de nombroses famílies anoienques, representants d’empreses i entitats i professionals de la salut, i va esdevenir un reconeixement als professionals de la salut i al conjunt de la ciutadania de la Conca d’Òdena que va haver de fer front a la Covid-19 la primavera de 2020.

Els assistents a la jornada van poder participar en nombroses activitats gratuïtes, com ara classes dirigides d’activitat esportiva, vols captius en globus, tallers infantils i concerts.