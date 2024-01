Lliurats els premis del 47è Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera

Publicitat

Els premis del jurat i del públic del 47è Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera s’han entregat aquest mes de desembre. Les obres que han competit en aquest certament – dirigides per grups arribats d’arreu del territori català – han estat valorades positivament per part de la ciutadania.

D’una banda, el premi al millor grup – segons el jurat professional – va entregar-se al grup de teatre Els Carlins, de Manresa, per l’obra Somnis de tea­tre, una peça que s’ha endut també el premi a la millor direcció. D’altra banda, el guardó atorgat per votació popular ha estat per al grup Teatre Centre d’Arbúcies, que va representar l’obra Terapèutic.

El concurs va encetar-se al setembre i, des d’aleshores, el Teatre Foment ha acollit un total de nou representacions. Des de l’organització, s’ha valorat aques­ta edició de manera molt positiva, destacant-ne el rècord d’assistència, amb més d’un centenar d’entrades venudes en la majoria de les sessions.

Premis

• Votació Popular – Premi Memorial Ramon Mora: Grup Teatre Centre d’Arbúcies, per la representació de l’obra Terapèutic.

• Presentació Escènica – Premi Memorial Paco Villares: Grup de Teatre Deixalles 81, de Sant Feliu de Codines, per la representació de l’obra Crònica d’una esperança: el diari d’Anna Frank.

• Millors Actors de Repartiment: Albert Herrada i Pere Sellarès, del Grup de Teatre ACR, de Fals.

• Millor Actriu De Repartiment: Maribel Montardit, del grup de teatre Els Carlins, de Manresa.

• Primers Actors: Jaume Fàbregas i Jordi Farregut, del grup Teatre Centre d’Arbúcies.

• Primera Actriu: Teresa Pérez, del grup Inestable Ceretana de Teatre, de Puigcerdà.

• Millor Direcció – Premi Memorial Joan Quintana: Ivan Padilla, del grup de teatre Els Carlins, de Manresa, per la direcció de l’obra Somnis de teatre.

• Millor Grup: Els Carlins, de Manresa, per la representació de l’obra Somnis de teatre.

