Lliurat el projecte de la torre de la Panadella a l’Ajuntament de Montmaneu

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Montmaneu, el Projecte d’intervenció al conjunt de la torre de la Panadella. El treball, redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) amb recursos propis i fruit d’un treball de col·laboració pluridisciplinari, dona resposta a la voluntat municipal de protegir i recuperar aquest element catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El projecte ha estat lliurat aquest divendres pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, a l’alcalde, Àngel Farré.

El projecte preveu consolidar i restaurar les estructures que han arribat fins els nostres dies i recuperar alguns elements per poder-ne explicar la utilització defensiva i de comunicació. També planteja recuperar l’accés a l’interior de la torre per donar-li un ús que en garanteixi la conservació i manteniment per a les generacions futures. Així, mateix, convertir el monument en un punt d’interès i un mirador sobre el territori, aprofitant la seva situació estratègica, i acondiciar-ne l’entorn immediat, mitjançant la recuperació del fossat defensiu. La inversió prevista per al conjunt de les intervencions és de 299.900 euros.

Tal com preveu el mètode de restauració SCCM, propugnat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, i és preceptiu a l’hora d’actuar en un BCIN, el 2020 aquest va emprendre els estudis històrics previs a la redacció del projecte. Aquests van incloure l’estudi històric documental i una campanya d’excavació arqueològica, després d’haver esbrossat l’entorn proper al monument, on es va poder identificar el fossat.

Segons aquests estudis, l’origen de l’estructura actual, datada de mitjan segle XIX, es troba en les restes d’un antic castell de la baixa edat mitjana, del qual es troben vestigis al seu subsol. La torre formava part de la xarxa de telegrafia òptica militar de Catalunya que el cos d’enginyers de l’exèrcit va construir en el decurs de la Segona Guerra Carlina (1846-1849), com a sistema de vigilància, control i tramesa ràpida d’ordres i comunicacions. Actualment es troba en un estat ruïnós i ha perdut la coberta, el forjat intermedi i la part superior del mur.

La torre és propietat de l’Ajuntament de Montmaneu i se situa a l’altiplà el Castellot, al costat del nucli de la Panadella. El conjunt, que ocupa uns 550 m2, està format per les restes d’una torre circular de 7,5 m de diàmetre i una alçària aproximada de 5 m i per un fossat, que s’aixeca sobre un basament i que l’envolta per ponent i tramuntana.