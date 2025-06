“Llegendes al territori”, primer tastet del Festival de Llegendes de Catalunya

Els municipis de Bellprat i Argençola acolliran aquest cap de setmana del 27 i 29 de juny dos espectacles per escalfar motors de cara al Festival de Llegendes de Catalunya. Es tracta del “Llegendes al territori”, un tastet previ que per tercer any consecutiu s’organitza als petits municipis veïns de Bellprat i Argençola.

Així, demà divendres 27 de juny a les 19:30h, Bellprat rebrà l’espectacle per a públic adult Cabaret Pagès amb Esperanceta, una proposta irreverent i divertida protagonitzada per una vella pubilla del Pallars que fa riure i pensar a parts iguals. En acabar, hi haurà servei de bar i entrepans de botifarra a la brasa (cal reservar-los al 661 379 360 fins a dos dies abans).

El diumenge 29 de juny a les 18:30h, a Argençola, serà el torn de l’espectacle familiar I per allí passava un gat, de la companyia Explica’m un conte. Una proposta poètica i plena de sensibilitat que combina narració, música i moviment per fer viatjar el públic a través de les històries.

Amb aquestes dues activitats, el Festival de Llegendes de Catalunya escalfa motors i s’obre al territori per fer arribar les llegendes a nous públics i racons del país.