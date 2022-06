Llegendes, cançons populars, dansa i tradicions d’arreu dels Països Catalans arriben a Tous

Sant Martí de Tous es convertirà un any més en l’epicentre de les llegendes. La 13a edició del festival de Llegendes de Catalunya començarà demà dijous i s’allargarà fins el diumenge i inclou una trentena d’espectacles de teatre, música, dansa, titelles i narració repartits en diferents espais del municipi i d’altres d’itinerants pels carrers. Serà la primera edició que es fa sense restriccions. Entre els plats forts, hi haurà la popular Apagada del Misteri amb fragments de llegendes i la il·luminació de 5.000 espelmes i una cloenda amb el cantant d’Obeses, Arnau Tordera, amb un muntatge sobre l’obra de Verdaguer. Enguany, a més, hi haurà propostes de tots els territoris de parla catalana.

El poble de Tous, de poc més de mil habitants, es converteix de nou en la capital de les llegendes. Les històries populars i d’arrel cobraran el protagonisme, de manera simultània, en nou espais del poble: el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, l’Església, el Safareig, el Casal, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu i l’Espai Llegendes. A més, algunes de les creacions seran itinerants.

La companyia local Teatre Nu, que assumeix per tercer any consecutiu la direcció del Festival, i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous refermen un any més el seu compromís i responsabilitat per impulsar la cultura i consolidar el Festival de Llegendes de Catalunya com un esdeveniment únic i referent als Països Catalans. La direcció enfoca el festival no tan sols com una manera de recordar el passat a través de les llegendes, sinó com una via per parlar també del present i el futur.

El DeLlegendes és possible gràcies a la col·laboració de més d’un centenar voluntaris i voluntàries, que durant els quatre dies del festival s’hi implicaran de ple repartits en diferents tasques d’organització, logística i/o participant del teatre comunitari a la popular Apagada de Misteri.

Noves creacions i horitzons

Un dels objectius principals del Festival de Llegendes de Catalunya és l’aposta pels espectacles de nova creació i les companyies emergents. L’organització ofereix la possibilitat a les companyies de fer residència a La Casa del Teatre Nu, per poder idear-hi, desenvolupar-hi i/o enllestir-hi les pròpies creacions.

Tres dels projectes que formen part de la programació d’enguany són estrenes de companyies que han fet residència a La Casa els darrers mesos. Es tracta La Cervical, amb el Taller de llegendes reciclades, Inca Teatre, que presenta Portes obertes, l’epíleg, i Infantilades, amb Infants de sol i lluna. Durant l’edició passada, dues companyies que van fer residència porten ara el seu espectacle al DeLlegendes: Matito Titelles, amb Tomassa, la Xatarrina, i la Cia. Jordi Font, amb Ells i jo.

Seguint aquesta mateixa línia de l’ajut als projectes de nova creació, en aquesta 13a edició també s’estrena l’espectacle (la) Montserrat, d’Assumpta Mercader, coproducció del Festival de Llegendes. A més, el Festival participa en dues coproduccions més. Per una banda, la proposta participativa Foradada, de la Cia. Moll de l’Os, que en aquesta edició farà un assaig amb públic del procés de creació i representarà l’obra en l’edició vinent, i per altra, l’espectacle ritual-immersiu Solar, de Mos Maiorum, que s’estrenarà a Fira Mediterrània 2022 i que també es representarà en la propera edició del Festival de Llegendes.

Una de les línies en què se centra el DeLlegendes des dels seus inicis és la dels vincles amb el territori. Enguany, el Festival manté el seu vincle amb Fira Mediterrània, i suma altres vinculacions. D’una banda, el Festival Càntut, amb qui comparteix la programació de Lo Barber de l’Alguer (Àngel Maresca) i del duet musical Betzuca. De l’altra, la Fundació Mallorca Literària, amb dos espectacles: Canten -i- conten i Irene i la terra adormida. Una rondalla per a la Nit de les Ànimes, aquest darrer amb l’acompanyament de la Coral Xalest d’Igualada.

Aquesta 13 edició destaca especialment per l’ampliació d’horitzons del Festival, mirant ja no tan sols les creacions del país, sinó també les de més enllà, les de tots els territoris de parla catalana. És així com, a més d’aquestes dues actuacions mallorquines vinculades a la Fundació Mallorca Literària, el Festival compta amb una tercera: Glossa musicada, de Mateu Xuri i els Germans Martorell. Pel que fa al País Valencià, visitaran el festival la Cia.

Va com va Teatre amb Tornar a les arrels, i la Cia. Teatre de la Caixeta, amb Per què balla en Jan Petit? El DeLlegendes també comptarà amb dues companyies de l’Aragó, concretament de la província d’Osca. La primera, Producciones Teatrales Viridiana, amb En la cadiera, i la segona, els Titiriteros de Binéfar, amb Dragoncio. Per últim, enguany també hi haurà un espectacle de l’Alguer, Sardenya, el ja esmentat anteriorment Lo Barber de l’Alguer, interpretat per Àngel Maresca. Tota la programació del De Llegendes es pot consultar en aquest enllaç

Quatre dies de llegenda

La implicació del veïnat de Sant Martí de Tous i la resta de la comarca és essencial perquè el Festival es pugui celebrar. Cada any participen en la seva organització més d’un centenar de voluntaris i voluntàries, una seixantena dels quals actuen també a l’Apagada de Misteri, un dels moments més esperats dels quatre dies de festival. En aquesta representació popular, Sant Martí de Tous queda només il·luminat per més de 5.000 espelmes que condueixen el públic per diferents racons on els habitants del poble representen diferents escenes inspirades en llegendes i històries obscures. Un recorregut ple de misteri que enguany comptarà amb la presència de l’Esbart de Tous. De l’Apagada se’n faran múltiples passis, de les 22:30h a la 1h de la matinada.

Els espectacles del festival tenen un preu fixat de 2 euros (amb algunes excepcions, en què són gratuïts) i les entrades es poden comprar de manera anticipada i fins a una hora abans de la representació al web del festival www.llegendes.cat. Els preus dels espectacles són possibles gràcies a la important aportació privada que els patrocina.

Després de dues edicions marcades per la pandèmia, aquesta 13a edició torna a la normalitat plena, amb els aforaments al 100% i l’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta.

El Festival distribuirà programes de mà als visitants i es disposarà d’un Punt d’Informació per atendre consultes.

Activitats paral·leles

La llibreria i el Mercat artesanal de la Bossa de Bou estaran oberts al públic. Enguany, les famílies que vulguin acampar ho podran fer al Càmping Masia Can Aubareda amb reserva prèvia.

Amb l’objectiu de difondre el patrimoni oral en llengua catalana, el Festival continua amb el seu projecte per recollir i ubicar al territori diferents relats que han anat passant de generació en generació. Per mitjà d’un formulari al web, tothom pot participar activament de la configuració del mapa interactiu de llegendes dels Països Catalans

Finalment, en aquesta edició es comptarà amb una activitat complementària, que es durà a terme el dilluns 27 de juny al Casal. Es tracta de la projecció del documental Arrel, una producció de Fira Mediterrània que explora què els atrau de l’arrel, als creadors contemporanis, i com això es manifesta damunt dels escenaris.