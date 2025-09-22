La llar d’infants “Avió de Paper” instal·la una pèrgola al pati per tenir més zona d’ombra

La llar d’infants odenenca l’Avió de Paper, estrena una nova pèrgola d’alumini al pati, que els permetrà tenir ombra a la zona de joc amb més activitat, escollida en consens amb l’equip directiu del centre, amb l’objectiu de millorar el confort i la seguretat dels infants durant les hores de més exposició solar.
L’actuació forma part d’un seguit d’obres que té previst dur a terme l’Ajuntament d’Òdena per tal d’adaptar els espais públics infantils a les condicions climàtiques cada cop més extremes, especialment les altes temperatures que s’han intensificat en els darrers anys.
La pèrgola ha estat finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona, en el marc de la línia d’Acció Climàtica. Durant aquest any 2025, es preveu instal·lar més sistemes d’ombratge en diversos parcs infantils del municipi.