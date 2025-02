La Llacuna instal·la menjadores per controlar la reproducció dels coloms

L’Ajuntament de la Llacuna ha iniciat un nou sistema de control ètic de la població de coloms mitjançant la instal·lació d’una menjadora al campanar. Aquesta acció forma part d’un projecte per regular la presència d’aquests ocells al municipi i minimitzar-ne els efectes sobre l’entorn urbà.

Inicialment, la menjadora subministrarà pinso sense tractament per comprovar, a través d’una càmera instal·lada al campanar, si els coloms s’hi acostumen i s’alimenten de manera regular. Un cop verificat el seu ús, s’introduirà progressivament un pinso especial amb un producte anticonceptiu, que actuarà com a mètode de control de natalitat per reduir el creixement de la població de coloms de manera progressiva i sense afectar-ne la salut.

Aquest sistema, proporcionat per l’empresa Zoo Ethics, és una solució respectuosa amb el benestar animal i ja s’ha implementat amb èxit en altres municipis. A més, l’Ajuntament preveu organitzar una xerrada informativa per explicar el projecte i oferir recomanacions als veïns, especialment als del carrer Major, per evitar la presència de coloms als balcons i façanes.

Per a més informació, els ciutadans poden adreçar-se a l’Ajuntament o assistir a la sessió informativa que es convocarà pròximament.