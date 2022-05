L’internament del violador d’Igualada per intentar agredir sexualment la seva germana va ser suspès per dos cursos

La condemna d’un any d’internament que se li va imposar al presumpte violador d’Igualada per haver intentat agredir sexualment de la seva germana, quan tots dos eren menors, va ser suspesa durant dos anys amb l’obligació de complir llibertat vigilada, fer un tractament psiquiàtric i un altre de desintoxicació. També tenia una ordre d’allunyament de la víctima. Així ho assegura l’oficina de comunicació del TSJC, que diu que el jove va ser condemnat per un delicte d’agressió sexual en grau de temptativa i que els fets van ser denunciats cinc anys després que tinguessin lloc. A més, les mateixes fonts indiquen que l’expedient d’execució de la sentència no recull cap incidència durant el seu compliment.

‘El Periódico’ ha avançat que el presumpte violador va ser condemnat a un any d’internament per aquests fets el febrer de 2020, però que cinc mesos després, el juliol de 2020, el mateix jutjat li va suspendre la condemna. Des d’aleshores i fins al juliol d’aquest any, el jove estava en llibertat vigilada, segons el diari.