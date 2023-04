L’Institut Milà i Fontanals guanya el campionat de Catalunya Catskills

L’alumne Òscar Arias Rebollo de 2n de Carrosseria de l’Institut de Formació Professional Milà i Fontanals, ha guanyat el campionat de Catalunya de Catskills, en l’especialitat de carrosseria (Skills13) on cada any hi participen instituts de formació profesional de tot Catalunya.

El concurs es va realizar el 30 de març a la seu de Würt, i durant tot el dia els participants van haver de fer diferents reparacions reals en vehicles seguint processos establerts pels fabricants.

El guanyador del Catskills representarà a Catalunya a la competició estatal, Spainskills, que es farà a Madrid durant el gener de 2024. Posteriorment, el guanyador de cada estat, participarà a les competicions europees i mundials Euroskills i Worldskills.