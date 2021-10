L’il·lustrador igualadí Xavier Mula, finalista als World Illustration Awards

L’il·lustrador igualadí Xavier Mula ha estat seleccionat, entre més de 5.000 creadors, com un dels finalistes del prestigiós concurs World Illustration Awards 2021 de Londres, organitzat per AOI (Association of illustrators).

Mula ha estat escollit com un dels 17 finalistes dins la categoria de ‘Advertising’ (Publicitat) amb la obra ‘Sense planeta no hi ha vida’, un cartell que forma part d’una campanya anomenada ‘Sentit Comú’ del partit polític ‘Barcelona en Comú’.

Amb aquest encàrrec va voler expressar la necessitat de la societat actual de lluitar contra l’emergència climàtica, d’una comunitat conscient que lluita contra el canvi climàtic, a través d’una imatge poderosa, combativa però amb un to alegre, positiu i esperançador.

Aquest concurs, que premia les millors obres realitzades durant l’any 2020, és un dels més prestigiosos a nivell internacional, i el creador igualadí reconeix que el simple fet d’estar seleccionat com a finalista ja és un reconeixement molt important i dóna una gran visibilitat del seu treball arreu del món. Els finalistes participaran en una exposició a Anglaterra i la seva obra formarà part d’un catàleg col·lectiu que s’envia als millors editors i agencies de tot el món.

El nom dels guanyadors es farà públic en una gala a Londres el proper 12 d’octubre.